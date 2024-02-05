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Про старые машины
Про старые машины
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48524
Про старые машины
Отправлено: 05.02.24 - 11:17
Интернет кишит видосами разгневанных владельцев немного потрепанных авто. Говорят, их запретят скоро, об этом заявили с высоких трибун, мол, готовится проект, заштрафуем на полторы лямов и отберем ваше старое корыто, если выхлопы от этих авто будут портить экологию.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9698
Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 11:34
Цитата:
Насчёт транспорта в Китае в основном электрички уже.
abaika95:
китайцы живут 2 млрд в основном вдоль желтого моря и чадят в небо своими мопедами
китайцы живут 2 млрд в основном вдоль желтого моря и чадят в небо своими мопедами
Насчёт транспорта в Китае в основном электрички уже.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1904
Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 11:39
Цитата:
+100500!
abaika95:
+100500!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4181
Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 12:07
Цитата:
Вопрос лишь в том как добывается это электричество, насколько экологически чисто. Хотя конечно, приятнее ездить бесшумно и быстро, кстати сколько станций для подзарядки в Костанае 1-2 ? Если уже нацелились на экологию могли бы за счёт государства развивать сеть зарядок для авто.
[Исправлено: saba, 06.02.2024 - 12:07]
Добринцофф:
электрички уже.
электрички уже.
Вопрос лишь в том как добывается это электричество, насколько экологически чисто. Хотя конечно, приятнее ездить бесшумно и быстро, кстати сколько станций для подзарядки в Костанае 1-2 ? Если уже нацелились на экологию могли бы за счёт государства развивать сеть зарядок для авто.
[Исправлено: saba, 06.02.2024 - 12:07]
Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 12:34
Цитата:
Совершенно верно. А если учесть сложность переработки батарей и вред от них природе - то ещё можно поспорить, какой вид транспорта экологичнее.
saba:
Вопрос лишь в том как добывается это электричество, насколько экологически чисто.
Вопрос лишь в том как добывается это электричество, насколько экологически чисто.
Совершенно верно. А если учесть сложность переработки батарей и вред от них природе - то ещё можно поспорить, какой вид транспорта экологичнее.
Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 12:35
Цитата:
Откуда инфа?
saba:
Самый большой загрязнитель атмосферы это КРС и МРС,
Самый большой загрязнитель атмосферы это КРС и МРС,
Откуда инфа?
Re: Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 12:44
Цитата:
Вот сказочник
Цитата:
А вот это уже ближе к правде
abaika95:
лесов море
лесов море
Вот сказочник
Цитата:
abaika95:
огромные пустые площади
огромные пустые площади
А вот это уже ближе к правде
Re: Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 12:47
Цитата:
Это чисто ради галочки, экономическая целесообразность почти нулевая, с учётом того, что кто-то изготовит, кто-то установит, и кто-то будет обслуживать.
abaika95:
ветряки ставить, солнечные панели
ветряки ставить, солнечные панели
Это чисто ради галочки, экономическая целесообразность почти нулевая, с учётом того, что кто-то изготовит, кто-то установит, и кто-то будет обслуживать.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4181
Re: Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 12:51
Цитата:
Коровы наносят экологии Земли гораздо больший ущерб, чем автомобили и самолеты. К такому выводу пришли специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agricultural Organisation - FAO), сообщает газета The Independent. По сведениям FAO, на планете живут около полутора миллиардов коров, которые прямо или косвенно связаны с выделением 18 процентов всех парниковых газов. Этот показатель значительно превышает уровень выбросов всего транспорта Земли.
maxsaf:
Откуда инфа?
Откуда инфа?
Коровы наносят экологии Земли гораздо больший ущерб, чем автомобили и самолеты. К такому выводу пришли специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agricultural Organisation - FAO), сообщает газета The Independent. По сведениям FAO, на планете живут около полутора миллиардов коров, которые прямо или косвенно связаны с выделением 18 процентов всех парниковых газов. Этот показатель значительно превышает уровень выбросов всего транспорта Земли.
Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 13:36
Цитата:
Основными парниковыми газами Земли являются водяной пар, углекислый газ, метан и озон (в порядке их оцениваемого воздействия на тепловой баланс).
Водяной пар является основным естественным парниковым газом, который ответственен более чем за 60 % эффекта для Земли.
Это инфа из Википедии.
Итак, основной парниковый газ - это водяной пар. Вы правда верите, что коровы производят количество пара, сопоставимое с объемом испарений с поверхности всего океана и всей суши?
saba:
на планете живут около полутора миллиардов коров, которые прямо или косвенно связаны с выделением 18 процентов всех парниковых газов.
на планете живут около полутора миллиардов коров, которые прямо или косвенно связаны с выделением 18 процентов всех парниковых газов.
Основными парниковыми газами Земли являются водяной пар, углекислый газ, метан и озон (в порядке их оцениваемого воздействия на тепловой баланс).
Водяной пар является основным естественным парниковым газом, который ответственен более чем за 60 % эффекта для Земли.
Это инфа из Википедии.
Итак, основной парниковый газ - это водяной пар. Вы правда верите, что коровы производят количество пара, сопоставимое с объемом испарений с поверхности всего океана и всей суши?
Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 13:41
Цитата:
И 8 миллиардов человек, на минуточку. Корова конечно крупнее, но при этом продолжительность жизни в разы меньше.
saba:
около полутора миллиардов коров
около полутора миллиардов коров
И 8 миллиардов человек, на минуточку. Корова конечно крупнее, но при этом продолжительность жизни в разы меньше.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5688
Re: Про старые машины
Отправлено: 07.02.24 - 08:02
Мне непонятен размер казахского утильсбора: - что такое утильсбор - грубо: это пресс, который падает сверху на авто и превращает её в брикет спрессованного металла- так какая разница при этом какой у машины объём двигателя ?
От силы 50 000 или 100 000 тенге - хватает за глаза.
От силы 50 000 или 100 000 тенге - хватает за глаза.
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