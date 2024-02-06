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Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48524
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 06.02.24 - 15:21
Олжас Бектенов официально станет новым премьер-министром Казахстана после того, как Президент подпишет соответствующий указ. Затем будет сформирован новый кабинет министров.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3332
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 06.02.24 - 19:34
Ну вот и новый Кабмин появился. Я поражаюсь! Как в ауле каком-то - за сутки сняли старого премьера, назначили нового и назначили новый Кабмин (после многодневных утрясаний и согласований, я так думаю!).
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 19:35
Цитата:
Даже депутат сказал не надо наполнят новое старым содержанием, а вы тут на что то надеетесь. И какой управленец из силовика, ему надо только отдавать приказы , а думать особо никогда не получалось. Тем более новое время , мыслить по новому надо. Грамотный менеджмент это не про генералов, им по должности это не нужно!
Kairat stayer:
, давно ждут жарқын болашақ (светлое будущее).
, давно ждут жарқын болашақ (светлое будущее).
Даже депутат сказал не надо наполнят новое старым содержанием, а вы тут на что то надеетесь. И какой управленец из силовика, ему надо только отдавать приказы , а думать особо никогда не получалось. Тем более новое время , мыслить по новому надо. Грамотный менеджмент это не про генералов, им по должности это не нужно!
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 19:37
Цитата:
Мечтаете о 37 годе? Что ж повод для радости у Вас есть!
абике:
Пусть сначала карает тех,
Пусть сначала карает тех,
Мечтаете о 37 годе? Что ж повод для радости у Вас есть!
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 19:51
Цитата:
Этим назначением Токаев чётко просигнализировал, жаркын болашак не будет, можете не надеяться! Чтобы зря не фантазировали!
Kairat stayer:
Народ от нурлыкунства устал, давно ждут жарқын болашақ (светлое будущее).
Народ от нурлыкунства устал, давно ждут жарқын болашақ (светлое будущее).
Этим назначением Токаев чётко просигнализировал, жаркын болашак не будет, можете не надеяться! Чтобы зря не фантазировали!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26149
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 21:57
А где - Скляр?...
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 51
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 22:41
Своих подтягивает. Молодая поросль. Вернул полтора лярда зелени в страну.
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 06.02.24 - 22:59
Цитата:
Тест на знание казахского провалил наверное
drakon:
А где - Скляр?...
А где - Скляр?...
Тест на знание казахского провалил наверное
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 461
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 23:32
Цитата:
в заместителях премьер-министра.
новый состав правительства - тот же ... в профиль.
drakon:
А где - Скляр?
А где - Скляр?
в заместителях премьер-министра.
новый состав правительства - тот же ... в профиль.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 850
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 07.02.24 - 01:29
.....меня начальника поставте а Скляра в замы...
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 07.02.24 - 02:25
Цитата:
Ну так любой работать сможет
Типовая схема
[Исправлено: maxsaf, 07.02.2024 - 02:38]
родом из Шанхая2022:
меня начальника поставте а Скляра в замы...
меня начальника поставте а Скляра в замы...
Ну так любой работать сможет
Типовая схема
[Исправлено: maxsaf, 07.02.2024 - 02:38]
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 07.02.24 - 07:22
Цитата:
Так, ему следует, всего две фразы выучить, чтобы Саба и другие грамотеи, не беспокоились:
1. Жарқын болащак болады (светлое будущее будет) .
2. Жарқын болащақ болмайды (светлого будущего не будет) 😂😂😂.
maxsaf:
Тест на знание казахского провалил наверное
Тест на знание казахского провалил наверное
Так, ему следует, всего две фразы выучить, чтобы Саба и другие грамотеи, не беспокоились:
1. Жарқын болащак болады (светлое будущее будет) .
2. Жарқын болащақ болмайды (светлого будущего не будет) 😂😂😂.
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 07.02.24 - 07:47
Цитата:
Так, этот деятель - государственный, сколько в занимаемой должности работает и дальше продолжит работать?
Пока только, как выше один деятель - грамотей отметил фантазируем, одни миражи, даже сияющего проблеска жарқын болашақа не увидели 😂😂😂.
maxsaf:
Ну так любой работать сможет Типовая схема
Ну так любой работать сможет Типовая схема
Так, этот деятель - государственный, сколько в занимаемой должности работает и дальше продолжит работать?
Пока только, как выше один деятель - грамотей отметил фантазируем, одни миражи, даже сияющего проблеска жарқын болашақа не увидели 😂😂😂.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5688
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 07.02.24 - 08:11
Цитата:
Премьер - это экономика, а ВЕРНУЛ - это другое - это уже епархия президента.
Я не думаю что новый премьер - шарит в экономике ( нету в послужном списке НИ МАЛЕЙШОЙ практической работы, одна концелярская работа- подай, принеси), значит вывод: - кочегарки по прежнему будут толком не топить, пожары в лесах- по прежнему, инфляции- уже никто не будет мешать расти, цены - продолжат своё восхождение, утильсбор- так и останется конским, тендеры - из одного источника, продукты - из-за заграницы и так далее.
mks2703:
Вернул полтора лярда зелени в страну.
Вернул полтора лярда зелени в страну.
Премьер - это экономика, а ВЕРНУЛ - это другое - это уже епархия президента.
Я не думаю что новый премьер - шарит в экономике ( нету в послужном списке НИ МАЛЕЙШОЙ практической работы, одна концелярская работа- подай, принеси), значит вывод: - кочегарки по прежнему будут толком не топить, пожары в лесах- по прежнему, инфляции- уже никто не будет мешать расти, цены - продолжат своё восхождение, утильсбор- так и останется конским, тендеры - из одного источника, продукты - из-за заграницы и так далее.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5688
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 07.02.24 - 08:16
Цитата:
Отвечу традиционно и шаблонно: - это новый казахстан, детка!!
Правда или нет, но по сведениям в инете, он - зять Джаксыбекова, нашего земляка - акима Астаны, министра обороны, главы АП( всё в экс).
Так что - всё у нас СТАБИЛЬНО и по ПРЕЖНЕМУ.
[Исправлено: ACROS, 07.02.2024 - 08:16]
Козлов я:
Я поражаюсь
Я поражаюсь
Отвечу традиционно и шаблонно: - это новый казахстан, детка!!
Правда или нет, но по сведениям в инете, он - зять Джаксыбекова, нашего земляка - акима Астаны, министра обороны, главы АП( всё в экс).
Так что - всё у нас СТАБИЛЬНО и по ПРЕЖНЕМУ.
[Исправлено: ACROS, 07.02.2024 - 08:16]
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