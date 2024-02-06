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≡ Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48523
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 06.02.24 - 15:21
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Олжас Бектенов официально станет новым премьер-министром Казахстана после того, как Президент подпишет соответствующий указ. Затем будет сформирован новый кабинет министров.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3332
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 06.02.24 - 19:34
#15
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Ну вот и новый Кабмин появился. Я поражаюсь! Как в ауле каком-то - за сутки сняли старого премьера, назначили нового и назначили новый Кабмин (после многодневных утрясаний и согласований, я так думаю!).
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4181
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 19:35
#16
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Цитата:
Kairat stayer:
, давно ждут жарқын болашақ (светлое будущее).

Даже депутат сказал не надо наполнят новое старым содержанием, а вы тут на что то надеетесь. И какой управленец из силовика, ему надо только отдавать приказы , а думать особо никогда не получалось. Тем более новое время , мыслить по новому надо. Грамотный менеджмент это не про генералов, им по должности это не нужно!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4181
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 19:37
#17
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Цитата:
абике:
Пусть сначала карает тех,

Мечтаете о 37 годе? Что ж повод для радости у Вас есть!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4181
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 19:51
#18
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Цитата:
Kairat stayer:
Народ от нурлыкунства устал, давно ждут жарқын болашақ (светлое будущее).

Этим назначением Токаев чётко просигнализировал, жаркын болашак не будет, можете не надеяться! Чтобы зря не фантазировали!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26149
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 21:57
#19
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А где - Скляр?... :-P
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
51
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 22:41
#20
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Своих подтягивает. Молодая поросль. Вернул полтора лярда зелени в страну.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21772
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 06.02.24 - 22:59
#21
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Цитата:
drakon:
А где - Скляр?...

Тест на знание казахского провалил наверное :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
461
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 23:32
#22
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Цитата:
drakon:
А где - Скляр?

в заместителях премьер-министра.
новый состав правительства - тот же ... в профиль.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
850
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 07.02.24 - 01:29
#23
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.....меня начальника поставте а Скляра в замы...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21772
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 07.02.24 - 02:25
#24
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
меня начальника поставте а Скляра в замы...

Ну так любой работать сможет ;-)
Типовая схема :oops: :lol:

[Исправлено: maxsaf, 07.02.2024 - 02:38]
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