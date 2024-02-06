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Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
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