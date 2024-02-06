Цитата:
saba:
Так для россиян все азиаты были татарами
не азиаты а тюркоговорящие только
татары поволжья, крыма, горные татары это кумыки, закваказкие татары это азербайджанцы, кочевые татары это ногайцы и казахи младшего жуза
называть тюрок росийской империи тюрками это значит подыграть туркам-османам
поэтому российская историография и пыталась извертется
та же петрушка с казахами
чтобы их с казаками не обьеденять в одном названии выдумали киргиз-кайсаков))
а кто такие кайсаки ? а черт его знает))
Цитата:
saba:
Как Даль определял русских, если человек думает по русски, то он русский человек
только этническим русским забыли об этом сказать)
если таджик думает по русски его в твери будут за русского воспринимать?) нет конечно
также как и русский думающий и говорящий по казахски не будет казахом
поэтому как бы не обольщались симоняны, шахназаровы, вассерманы, шейнины, канделаки они при ссср могли еще быть советскими (русскими) людьми а сейчас когда россия строит национальное государство им места среди русских нет
и любой петя иванов их будет упрекать в их не русскости при любой возможности
а если те еще и покритикуют что то в россии то вообще))