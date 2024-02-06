За 2023 год интернет-мошенники украли у жителей Костаная полмиллиарда тенге
Отправлено: 06.02.24 - 16:18
Каждое четвертое преступление в областном центре было совершено ими. В наступившем году, заявил на аппаратном совещании начальник управления полиции Булат ИМАНОВ, «наблюдается рост регистрации таких фактов». Только за январь мошенники увели у горожан более 75 млн тенге. Читать новость
Во многих махинациях виновны банки! Вообще необходимо запретить онлайн кредиты! Цитата:
Молодая семья, парень видит объявление «Помогу заработать», надо только направить 100 долларов, завтра будет 150. Отправляет. Действительно ему приходит 150 долларов. И сообщение - если возьмете кредит на 6 млн тенге, завтра у вас на счету будет 9 млн. Так и сделал. И попал на эти 9 млн. И что важно - их ему никто не простит, надо выплачивать.
... В Костанае есть жительница, на которую в декабре 2022 года таким образом был оформлен кредит на 3 млн тенге. А в январе этого года повторно по той же схеме на нее опять оформляют кредит на 3 млн. Спрашиваем, почему вы им поверили? Отвечает: они мне скинули на WhatsApp документы сотрудников полиции, я им выдала свои данные...
Либо в соцсетях находят недорогие автомобили (цена от 500 до 800 тыс. тенге), звонят, договариваются о покупке. Машина, им говорят, в Житикаре. Дальше по описанной выше схеме: появился другой выгодный покупатель, мы уже едем за авто, но предоплата сделает машину вашей. Люди платят, мчатся в Житикару, а там - ничего, номер заблокирован..
ПолиграфЪ Боярышников: Вот честное слово мне кажется что у нас в Костанае самые наивные живут люди
Ну это не совсем так. Мы на почетном 5 месте - не всё так грустно. В лидерах Шымкент - кто бы сомневался. Жажда наживы у южан в крови. Халявной наживы в генах. Решение простое и радикальное - запретить онлайн кредитование, но тогда прощай цифровой Казахстан и халявный банковский кэш. Ну или определенный временной отрезок для онлайн кредитования, к примеру в 7 дней, за это время либо мошенник "сдохнет", либо клиент "проснется". Ограничение суммы онлайн кредитования в 100 тысяч, что свыше через банк. Как мне надо было снять депозит, я работал в тот день, а там строго день в день, так мне на месяц отодвинули - получил через два месяца - вычеркнул этот банк из списка друзей. А вот оформить кредит, заведомо мошеннический, это для банка легко. Ну как же, свой кэш они разве пропустят. Да и мошенники, освоили разные техники воздействия на человека.
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