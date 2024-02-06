Отправлено: - 22:23

ПолиграфЪ Боярышников:

Вот честное слово мне кажется что у нас в Костанае самые наивные живут люди

Цитата:Ну это не совсем так. Мы на почетном 5 месте - не всё так грустно. В лидерах Шымкент - кто бы сомневался. Жажда наживы у южан в крови. Халявной наживы в генах.Решение простое и радикальное - запретить онлайн кредитование, но тогда прощай цифровой Казахстан и халявный банковский кэш. Ну или определенный временной отрезок для онлайн кредитования, к примеру в 7 дней, за это время либо мошенник "сдохнет", либо клиент "проснется". Ограничение суммы онлайн кредитования в 100 тысяч, что свыше через банк.Как мне надо было снять депозит, я работал в тот день, а там строго день в день, так мне на месяц отодвинули - получил через два месяца - вычеркнул этот банк из списка друзей.А вот оформить кредит, заведомо мошеннический, это для банка легко. Ну как же, свой кэш они разве пропустят.Да и мошенники, освоили разные техники воздействия на человека.