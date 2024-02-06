Отправлено: - 19:35

Kairat stayer:

, давно ждут жарқын болашақ (светлое будущее).

Цитата:Даже депутат сказал не надо наполнят новое старым содержанием, а вы тут на что то надеетесь. И какой управленец из силовика, ему надо только отдавать приказы , а думать особо никогда не получалось. Тем более новое время , мыслить по новому надо. Грамотный менеджмент это не про генералов, им по должности это не нужно!