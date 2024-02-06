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"Ничему не учит..." - Груз сорвался с крана на стройплощадке ТОО "Елена Д" в Костанае
"Ничему не учит..." - Груз сорвался с крана на стройплощадке ТОО "Елена Д" в Костанае
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