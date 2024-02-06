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≡ "Ничему не учит..." - Груз сорвался с крана на стройплощадке ТОО "Елена Д" в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48523
"Ничему не учит..." - Груз сорвался с крана на стройплощадке ТОО "Елена Д" в Костанае
Отправлено: 06.02.24 - 16:44
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ЧП произошло сегодня, 6 февраля, на территории строительства 19-этажного дома возле ресторана «Тобыл» по адресу ул. Толстого, 52 (будущий ЖК «Васильевский»). Сорвавшийся груз упал на кабину крана.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1627
Re: "Ничему не учит..." - Груз сорвался с крана на...
Отправлено: 06.02.24 - 16:44
#1
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Цитата:
Ранее у ТОО «Елена Д» были конфликты с жильцами соседних домов,

Источник:


Скорее всего Елену наказывают покойники, на могилах которых она затеяла строительство жилых домов. Такое количество ЧП можно объяснить только так не иначе
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13945
Re: "Ничему не учит..." - Груз сорвался с крана на...
Отправлено: 06.02.24 - 16:53
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Я тоже верю в мистику, в приметы, сны, ангелов, в привидения, во всякие страности)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1627
Re: "Ничему не учит..." - Груз сорвался с крана на...
Отправлено: 06.02.24 - 17:27
#3
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Цитата:
Vit:
Я тоже верю в мистику,


Почему мистика? Потусторонние силы они существуют однозначно!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35432
"Ничему не учит..." - Груз сорвался с крана на стройплощадке ТОО "Елена Д" в Костанае
Отправлено: 06.02.24 - 17:53
#4
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Да это каждый раз же происходит, при мне у них чуть что то там не отвалилось.
Обычный рабочий процесс.
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