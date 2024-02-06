"Ничему не учит..." - Груз сорвался с крана на стройплощадке ТОО "Елена Д" в Костанае

Отправлено: - 17:53

Да это каждый раз же происходит, при мне у них чуть что то там не отвалилось.

Обычный рабочий процесс.