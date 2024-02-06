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За 2023 год интернет-мошенники украли у жителей Костаная полмиллиарда тенге
За 2023 год интернет-мошенники украли у жителей Костаная полмиллиарда тенге
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