Отправлено: - 16:18





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51367 Молодая семья, парень видит объявление «Помогу заработать», надо только направить 100 долларов, завтра будет 150. Отправляет. Действительно ему приходит 150 долларов. И сообщение - если возьмете кредит на 6 млн тенге, завтра у вас на счету будет 9 млн. Так и сделал. И попал на эти 9 млн. И что важно - их ему никто не простит, надо выплачивать.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51367 ... В Костанае есть жительница, на которую в декабре 2022 года таким образом был оформлен кредит на 3 млн тенге. А в январе этого года повторно по той же схеме на нее опять оформляют кредит на 3 млн. Спрашиваем, почему вы им поверили? Отвечает: они мне скинули на WhatsApp документы сотрудников полиции, я им выдала свои данные...Источник:

Во многих махинациях виновны банки! Вообще необходимо запретить онлайн кредиты! Цитата:Цитата:Вот честное слово мне кажется что у нас в Костанае самые наивные живут людиДо какой степени можно быть идиотом что бы повторять одни и те же ошибки два раза?