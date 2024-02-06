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≡ За 2023 год интернет-мошенники украли у жителей Костаная полмиллиарда тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48522
За 2023 год интернет-мошенники украли у жителей Костаная полмиллиарда тенге
Отправлено: 06.02.24 - 16:18
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Каждое четвертое преступление в областном центре было совершено ими. В наступившем году, заявил на аппаратном совещании начальник управления полиции Булат ИМАНОВ, «наблюдается рост регистрации таких фактов». Только за январь мошенники увели у горожан более 75 млн тенге.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1622
Re: За 2023 год интернет-мошенники украли у жителей Костаная...
Отправлено: 06.02.24 - 16:18
#1
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Во многих махинациях виновны банки! Вообще необходимо запретить онлайн кредиты! Цитата:
Молодая семья, парень видит объявление «Помогу заработать», надо только направить 100 долларов, завтра будет 150. Отправляет. Действительно ему приходит 150 долларов. И сообщение - если возьмете кредит на 6 млн тенге, завтра у вас на счету будет 9 млн. Так и сделал. И попал на эти 9 млн. И что важно - их ему никто не простит, надо выплачивать.

Источник:
Цитата:
... В Костанае есть жительница, на которую в декабре 2022 года таким образом был оформлен кредит на 3 млн тенге. А в январе этого года повторно по той же схеме на нее опять оформляют кредит на 3 млн. Спрашиваем, почему вы им поверили? Отвечает: они мне скинули на WhatsApp документы сотрудников полиции, я им выдала свои данные...

Источник:


Вот честное слово мне кажется что у нас в Костанае самые наивные живут люди
До какой степени можно быть идиотом что бы повторять одни и те же ошибки два раза?
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