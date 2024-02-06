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≡ Очередной конфликт пассажиров с таксистом произошел в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48522
Очередной конфликт пассажиров с таксистом произошел в Костанае
Отправлено: 06.02.24 - 16:13
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Что стало причиной скандала, можно только предполагать из реплик участвующих. Но у одного из пассажиров на лице видна кровь. Женщина, ехавшая вместе с этим мужчиной, нецензурно выражается в адрес автора видео.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14866
Re: Очередной конфликт пассажиров с таксистом произошел в...
Отправлено: 06.02.24 - 16:13
#1
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опасно в костанае становится работа таксиста
яндекс резко опустил цены
теперь всякая шваль пьяная за 300 тенге по всему городу катается всем настроение портя
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