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≡ Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48522
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 06.02.24 - 15:21
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Олжас Бектенов официально станет новым премьер-министром Казахстана после того, как Президент подпишет соответствующий указ. Затем будет сформирован новый кабинет министров.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4177
Re: Новым премьер-министром стал Олжаса Бектенова, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 15:21
#1
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Прочитал его биографию, очередной карьерист. Не экономист, не менеджер с опытом успешного управления большими компаниями. Очередная бяка, слов нет!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5683
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 15:27
#2
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Цитата:
saba:
Очередная бяка, слов нет!


Ставлю пари: - через год, даже раньше его выгонят: - нету ПРАКТИЧЕСКОГО опыта работы в производстве, в экономике.
Такой же как и ТИХИЙ и НЕЗАМЕТНЫЙ как Смаилов - если ОНИ не разбираются в экономиках и производствах, то как им быть ЗАМЕТНЫМИ и ИНИЦИАТИВНЫМИ ??

Очередной провал кадровой политики АП, тем более он сам и вёл эту политику.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3331
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 15:31
#3
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И этот чиновник,не имея никакого опыта работы, будет управлять экономикой страны??? И куда мы теперь скатимся?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4177
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 15:44
#4
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Цитата:
Козлов я:
И куда мы теперь скатимся?

Не говорите от таких поступков пессимизм прямо пробивает. Что знает юрист о сложном механизме экономики страны? Почему над нами надо ставить такие эксперименты? А я честно сознаюсь голосовал за Токаева в надежде перемен,но такими действиями он ставит крест на моих надеждах!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35430
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 06.02.24 - 15:58
#5
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А до этого кто был, не Масимов?
Или Масимова место не занимали?
Токаев перетасовал одну и ту де колоду в который раз, в покер что ли играет..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3331
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 06.02.24 - 16:04
#6
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Цитата:
111:
А до этого кто был, не Масимов?

Мдя... В делах незалэжных ты разбираешься больше, чем своей родины.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14866
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 16:10
#7
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Цитата:
ACROS:
Ставлю пари: - через год, даже раньше его выгонят

антикор, руководитель администрации президента везде чуть ли не по году работал
таких людей не выгоняют
таких людей тащат дальше
видно же что карьера у человека заточена на что то высокое
как путин абсолютный ноль с бугра в конце 90ых был протащен быстрей быстрей через все должности руководитель администрации, фсб, премьер министр чтобы в итоге стать президентом
так и у этого крыша видимо сильная
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4922
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 06.02.24 - 16:13
#8
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Пока ничего не ясно и не понятно, конечно не хозяйственник, главное чтобы хорошим управленцем был. На мой взгляд, новый состав правительства, следует минимум на 50% обновить.

[Исправлено: Kairat stayer, 06.02.2024 - 16:15]

[Исправлено: Kairat stayer, 06.02.2024 - 16:21]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4922
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 06.02.24 - 16:28
#9
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Цитата:
abaika95:
антикор, руководитель администрации президента везде чуть ли не по году работал


По резюме, в структурах антикора, в разные периоды, насчитал более 10 лет работы, генерал-лейтенант. Скорее всего, очно-заочно знает большинство высокопоставленных чиновников, ранее входивщих в состав правительства. Делать выводы рано, предварительно посмотрим после обьявления состава нового правительства.
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