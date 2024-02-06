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Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48522
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 06.02.24 - 15:21
Олжас Бектенов официально станет новым премьер-министром Казахстана после того, как Президент подпишет соответствующий указ. Затем будет сформирован новый кабинет министров.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4177
Re: Новым премьер-министром стал Олжаса Бектенова, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 15:21
Прочитал его биографию, очередной карьерист. Не экономист, не менеджер с опытом успешного управления большими компаниями. Очередная бяка, слов нет!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5683
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 15:27
Цитата:
Ставлю пари: - через год, даже раньше его выгонят: - нету ПРАКТИЧЕСКОГО опыта работы в производстве, в экономике.
Такой же как и ТИХИЙ и НЕЗАМЕТНЫЙ как Смаилов - если ОНИ не разбираются в экономиках и производствах, то как им быть ЗАМЕТНЫМИ и ИНИЦИАТИВНЫМИ ??
Очередной провал кадровой политики АП, тем более он сам и вёл эту политику.
saba:
Очередная бяка, слов нет!
Очередная бяка, слов нет!
Ставлю пари: - через год, даже раньше его выгонят: - нету ПРАКТИЧЕСКОГО опыта работы в производстве, в экономике.
Такой же как и ТИХИЙ и НЕЗАМЕТНЫЙ как Смаилов - если ОНИ не разбираются в экономиках и производствах, то как им быть ЗАМЕТНЫМИ и ИНИЦИАТИВНЫМИ ??
Очередной провал кадровой политики АП, тем более он сам и вёл эту политику.
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 15:31
И этот чиновник,не имея никакого опыта работы, будет управлять экономикой страны??? И куда мы теперь скатимся?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4177
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 15:44
Цитата:
Не говорите от таких поступков пессимизм прямо пробивает. Что знает юрист о сложном механизме экономики страны? Почему над нами надо ставить такие эксперименты? А я честно сознаюсь голосовал за Токаева в надежде перемен,но такими действиями он ставит крест на моих надеждах!
Козлов я:
И куда мы теперь скатимся?
И куда мы теперь скатимся?
Не говорите от таких поступков пессимизм прямо пробивает. Что знает юрист о сложном механизме экономики страны? Почему над нами надо ставить такие эксперименты? А я честно сознаюсь голосовал за Токаева в надежде перемен,но такими действиями он ставит крест на моих надеждах!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35430
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 06.02.24 - 15:58
А до этого кто был, не Масимов?
Или Масимова место не занимали?
Токаев перетасовал одну и ту де колоду в который раз, в покер что ли играет..
Или Масимова место не занимали?
Токаев перетасовал одну и ту де колоду в который раз, в покер что ли играет..
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 06.02.24 - 16:04
Цитата:
Мдя... В делах незалэжных ты разбираешься больше, чем своей родины.
111:
А до этого кто был, не Масимов?
А до этого кто был, не Масимов?
Мдя... В делах незалэжных ты разбираешься больше, чем своей родины.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14866
Re: Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого...
Отправлено: 06.02.24 - 16:10
Цитата:
антикор, руководитель администрации президента везде чуть ли не по году работал
таких людей не выгоняют
таких людей тащат дальше
видно же что карьера у человека заточена на что то высокое
как путин абсолютный ноль с бугра в конце 90ых был протащен быстрей быстрей через все должности руководитель администрации, фсб, премьер министр чтобы в итоге стать президентом
так и у этого крыша видимо сильная
ACROS:
Ставлю пари: - через год, даже раньше его выгонят
Ставлю пари: - через год, даже раньше его выгонят
антикор, руководитель администрации президента везде чуть ли не по году работал
таких людей не выгоняют
таких людей тащат дальше
видно же что карьера у человека заточена на что то высокое
как путин абсолютный ноль с бугра в конце 90ых был протащен быстрей быстрей через все должности руководитель администрации, фсб, премьер министр чтобы в итоге стать президентом
так и у этого крыша видимо сильная
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 06.02.24 - 16:13
Пока ничего не ясно и не понятно, конечно не хозяйственник, главное чтобы хорошим управленцем был. На мой взгляд, новый состав правительства, следует минимум на 50% обновить.
[Исправлено: Kairat stayer, 06.02.2024 - 16:15]
[Исправлено: Kairat stayer, 06.02.2024 - 16:21]
[Исправлено: Kairat stayer, 06.02.2024 - 16:15]
[Исправлено: Kairat stayer, 06.02.2024 - 16:21]
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 06.02.24 - 16:28
Цитата:
По резюме, в структурах антикора, в разные периоды, насчитал более 10 лет работы, генерал-лейтенант. Скорее всего, очно-заочно знает большинство высокопоставленных чиновников, ранее входивщих в состав правительства. Делать выводы рано, предварительно посмотрим после обьявления состава нового правительства.
abaika95:
антикор, руководитель администрации президента везде чуть ли не по году работал
антикор, руководитель администрации президента везде чуть ли не по году работал
По резюме, в структурах антикора, в разные периоды, насчитал более 10 лет работы, генерал-лейтенант. Скорее всего, очно-заочно знает большинство высокопоставленных чиновников, ранее входивщих в состав правительства. Делать выводы рано, предварительно посмотрим после обьявления состава нового правительства.
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