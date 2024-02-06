НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 30 из 30«1...282930
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4177
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.02.24 - 10:55
#436
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
их тогда всех татарами

Так для россиян все азиаты были татарами, они даже азербайджанцев называли кавказскими татарами.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14866
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.02.24 - 10:55
#437
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
к слову наша любимая Канделаки это грузинская гречанка
а откуда греки в грузии? а вот именно со времен Ясона и Аргонавтов
греческая колония колхида понтийская
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4177
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.02.24 - 11:00
#438
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Канделаки

Как Даль определял русских, если человек думает по русски, то он русский человек. Так что и Канделаки и Симоньян и Кеосаян и Шахназаров по сути своей русские. Смешно, был какой то академик армянин(забыл фамилию), говорил на русском с акцентом, но в порыве патриотизма на ток шоу на первом канале вскричал:" Они(Запад) унижают нас русских людей!"
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.02.24 - 14:09
#439
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Поражаюсь сайту Одноклассники, которое контролирует ФСБ России..

pichost


[Исправлено: 111, 06.02.2024 - 14:13]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.02.24 - 14:12
#440
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это?


Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14866
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.02.24 - 15:37
#441
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Так для россиян все азиаты были татарами

не азиаты а тюркоговорящие только
татары поволжья, крыма, горные татары это кумыки, закваказкие татары это азербайджанцы, кочевые татары это ногайцы и казахи младшего жуза
называть тюрок росийской империи тюрками это значит подыграть туркам-османам
поэтому российская историография и пыталась извертется
та же петрушка с казахами
чтобы их с казаками не обьеденять в одном названии выдумали киргиз-кайсаков))
а кто такие кайсаки ? а черт его знает))

Цитата:
saba:
Как Даль определял русских, если человек думает по русски, то он русский человек

только этническим русским забыли об этом сказать)
если таджик думает по русски его в твери будут за русского воспринимать?) нет конечно
также как и русский думающий и говорящий по казахски не будет казахом
поэтому как бы не обольщались симоняны, шахназаровы, вассерманы, шейнины, канделаки они при ссср могли еще быть советскими (русскими) людьми а сейчас когда россия строит национальное государство им места среди русских нет
и любой петя иванов их будет упрекать в их не русскости при любой возможности
а если те еще и покритикуют что то в россии то вообще))
Профайл
Страница 30 из 30«1...282930
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS