Отправлено: - 12:32

dvb:

а что это за автор такой столь обширного и развесистого текста и ее образование?

Дантист:

Или она думает, что домохозяйки, читающие НГ все в курсе того, что означает этот термин.

Цитата:Айнур Сулейменова - магистр социальных наук по специальности "Журналистика". Место работы: старший преподаватель кафедры журналистики и коммуникационного менеджмента КРУ.Сотрудничает с "НГ" еще со времени обучения в университете.Пишет интересно, грамотно, неравнодушно, со знанием дела. За что мы ее и ценим.Цитата:Аудитория "НГ" - разная. Да и не сказал бы, что домохозяйки не знают этот термин.Если я вижу незнакомый термин, это повод заглянуть в Интернет и в два клика узнать, что же это такое.