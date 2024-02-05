Отправлено: - 10:26

arman_kst:

Наши власти давно должны заняться проблемами экологии. Нам тут всем жить на планете Земля

Цитата:нас в стране 20 миллионовстрана 9 по размеру в миреогромные пустые площадилесов морегорырекимашины не у всех к слову естьиндусы живут 2 млрд на мелком клочке земли около индейского океана и чадят своими тарахтелками в небо и вырубают джунгли, срут в водукитайцы живут 2 млрд в основном вдоль желтого моря и чадят в небо своими мопедамизаводов там больше чем у нас людей,срут в моресибирь вырубают только на нужды туалетной бумагиевропейцы 800 млн живут скучено и чадят в небо заводами и своими грузовиками, срут в балтийское море,средиземное и Атлантикуамериканцы почти 400 млн где машины покупают с 16 лет и по 2-3 на семьюпросто коптят небо своими джипанами с большими обьемами,срут сразу в два океанаи вот именно нам сидя в полупустой стране надо переживать за экологию планеты да?))ветряки ставить, солнечные панели,машины старые запрещатьведь мы так сильно экологию портим