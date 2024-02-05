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≡ В Костанае растет количество ДТП, с начала года их 736. Поможет тотальный видеоконтроль?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48518
В Костанае растет количество ДТП, с начала года их 736. Поможет тотальный видеоконтроль?
Отправлено: 05.02.24 - 15:58
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По словам акима города Марата ЖУНДУБАЕВА, ежедневно фиксируется от 15 до 30 дорожно-транспортных происшествий. Начальник полиции Костаная Булат ИМАНОВ говорит о росте в сравнении с тем же периодом прошлого года на 53%. Сегодня, 5 февраля, на аппаратном совещании обсуждали причины этой ситуации.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1191
Re: В Костанае растет количество ДТП, с начала года их 736....
Отправлено: 06.02.24 - 09:22
#15
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Как видно из доклада Булата Иманова установка предыдущих камер никак не повлияла на снижение количества ДТП. И ещё сотню установят, тоже не поможет. Потому что установка камер это пополнение бюджета и только! О Безопасности Движения даже не упомянули, ни докладчик, ни аким. Им это неинтересно. Так вот, чтобы была эта самая безопасность движения надо работать на нее, а не сидеть в засадах, вылавливая дедков на Жигулях
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4162
Re: В Костанае растет количество ДТП, с начала года их 736....
Отправлено: 06.02.24 - 09:49
#16
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Цитата:
Дантист:
О Безопасности Движения

Безопасность движения складывается из многих факторов. Основополагающий это организация этого самого движения. Как к ней относятся мы видим на основании прокладки разметки, которая каждый год прокладывается по новому и по установке знаков на дорогах которые должны работать на эту самую безопасность, но установлены так , чисто формально. Меня всегда убивают фразы "Исходя из мирового опыта и будем делать как в развитых странах". Во первых вы признаёте свою ущербность как недоразвитой страны, во вторых расписываетесь в своём неумении на месте оценить обстановку и предложить местный вариант. неумение ещё не порок, я всегда говорю, не хватает своего ума , займи. Закажите уже сейчас экспертизу в каком нибудь НИИ, составьте карту дорожной безопасности на перспективу, генплан есть.худо-бедно известно в какую сторону будет развиваться город, сделай ПДП дорог. А не так как построили город за ж/д и потом в спешном порядке пробиваем новую дорогу.
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