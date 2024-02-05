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Дантист:

О Безопасности Движения

Цитата:Безопасность движения складывается из многих факторов. Основополагающий это организация этого самого движения. Как к ней относятся мы видим на основании прокладки разметки, которая каждый год прокладывается по новому и по установке знаков на дорогах которые должны работать на эту самую безопасность, но установлены так , чисто формально. Меня всегда убивают фразы "Исходя из мирового опыта и будем делать как в развитых странах". Во первых вы признаёте свою ущербность как недоразвитой страны, во вторых расписываетесь в своём неумении на месте оценить обстановку и предложить местный вариант. неумение ещё не порок, я всегда говорю, не хватает своего ума , займи. Закажите уже сейчас экспертизу в каком нибудь НИИ, составьте карту дорожной безопасности на перспективу, генплан есть.худо-бедно известно в какую сторону будет развиваться город, сделай ПДП дорог. А не так как построили город за ж/д и потом в спешном порядке пробиваем новую дорогу.