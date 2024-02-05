Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О Правительстве Республики Казахстан". Правительство РК во главе с Алиханом Смаиловом ушло в отставку, обязанности премьер-министра будет исполнять Роман Скляр. Читать новость
Всё к этому и шло, вчера вечером на канале Ulysmedia, смотрел интервью с Асхатом Асылбековым, последний ответил на актуальные вопросы ведущей. В том числе Асхат Зейноллаевич неоднократно отмечал, что в целом правительство, не справляется возложенными на него обязанностями и поставленными президентом задачами и.т.д.
Я рад, это правительство было правительством некомпетентных и неквалифицированных людей,одна Ажар Гиният ,чего стоит. Это же её предложение было, что за то что человек не платит деньги в ОСМС лишать его водительского удостоверения. Самый главный вопрос , кто будет новым премьером ? Люди то есть, но они как бы неугодные власти. Хотя можно было бы сделать ход конём и назначить премьером Тимура Турлова, только захочет ли он?
Я верю своему президенту. Много не говорит,редко моргает, а главное знает китайскую мову и запросто может побрехать с коммунистом Си,на английском чесать с Папой Римским, может Путину прямо в глаза, хорошо что не ударил. Токаев знает что делать, не надо ему мешать
.....если их будет больше значит и жить будем намного лучше,получается не все ссыльные уехали болжен кто то работать на руководящих должностях да и брикетный завод надо строить а то поубегали в канаду да германию быть моя воля ввёл запрет на выезд этим персонам пока страну на ноги не поднимим.оралманы то не смогут на производстве как то больше к скотоводству профи.
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