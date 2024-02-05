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≡ Правительство Казахстана ушло в отставку
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48518
Правительство Казахстана ушло в отставку
Отправлено: 05.02.24 - 16:28
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О Правительстве Республики Казахстан". Правительство РК во главе с Алиханом Смаиловом ушло в отставку, обязанности премьер-министра будет исполнять Роман Скляр.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3269
Re: Правительство Казахстана ушло в отставку
Отправлено: 05.02.24 - 16:28
#1
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зачем нам нужны правительство и парламент, если они фактически страной руководит один человек?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9519
Re: Правительство Казахстана ушло в отставку
Отправлено: 05.02.24 - 16:35
#2
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----А толку ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9519
Re: Правительство Казахстана ушло в отставку
Отправлено: 05.02.24 - 16:37
#3
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Интересно , а сколько в новом правительстве будет старых министров ??? И , вообще , с чем связана отставка ??? Кто знает ?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4920
Re: Правительство Казахстана ушло в отставку
Отправлено: 05.02.24 - 17:19
#4
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Всё к этому и шло, вчера вечером на канале Ulysmedia, смотрел интервью с Асхатом Асылбековым, последний ответил на актуальные вопросы ведущей. В том числе Асхат Зейноллаевич неоднократно отмечал, что в целом правительство, не справляется возложенными на него обязанностями и поставленными президентом задачами и.т.д.

Подробнее здесь:
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
85
Re: Правительство Казахстана ушло в отставку
Отправлено: 05.02.24 - 17:20
#5
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Цитата:
И , вообще , с чем связана отставка ??? Кто знает ? Источник:


Вы же тут все время жаловались что русских мало во власти, вот Токаев услышал и назначил аж Премьером русского.
Слышащие Государство :-)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1903
Re: Правительство Казахстана ушло в отставку
Отправлено: 05.02.24 - 17:35
#6
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Цитата:
Гога:

Наверное, опять Россия виновата. Мишустин вот только уехал. :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4159
Re: Правительство Казахстана ушло в отставку
Отправлено: 05.02.24 - 17:47
#7
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Я рад, это правительство было правительством некомпетентных и неквалифицированных людей,одна Ажар Гиният ,чего стоит. Это же её предложение было, что за то что человек не платит деньги в ОСМС лишать его водительского удостоверения. Самый главный вопрос , кто будет новым премьером ? Люди то есть, но они как бы неугодные власти. Хотя можно было бы сделать ход конём и назначить премьером Тимура Турлова, только захочет ли он?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3328
Re: Правительство Казахстана ушло в отставку
Отправлено: 05.02.24 - 17:57
#8
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Это ж как это правительство достало Токаева, что он даже не дал Смаилову время досидеть до нового правительства? Не все ладно в Датском королевстве...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6645
Re: Правительство Казахстана ушло в отставку
Отправлено: 05.02.24 - 18:50
#9
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Я верю своему президенту. Много не говорит,редко моргает, а главное знает китайскую мову и запросто может побрехать с коммунистом Си,на английском чесать с Папой Римским, может Путину прямо в глаза, хорошо что не ударил. Токаев знает что делать, не надо ему мешать
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21764
Re: Правительство Казахстана ушло в отставку
Отправлено: 05.02.24 - 20:00
#10
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Цитата:
Начальник:
Вы же тут все время жаловались что русских мало во власти, вот Токаев услышал и назначил аж Премьером русского. Слышащие Государство

Теперь их стало больше во власти?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
847
Re: Правительство Казахстана ушло в отставку
Отправлено: 05.02.24 - 22:48
#11
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Цитата:
maxsaf:
Теперь их стало больше во власти?

.....если их будет больше значит и жить будем намного лучше,получается не все ссыльные уехали болжен кто то работать на руководящих должностях да и брикетный завод надо строить а то поубегали в канаду да германию быть моя воля ввёл запрет на выезд этим персонам пока страну на ноги не поднимим.оралманы то не смогут на производстве как то больше к скотоводству профи.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9519
Правительство Казахстана ушло в отставку
Отправлено: 05.02.24 - 23:15
#12
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Цитата:
Начальник:
назначил аж Премьером русского.

-----------------врио председателя кабмина назначается Роман Скляр. Члены правительства будут продолжать выполнять свои обязанности вплоть до утверждения нового состава кабмина.
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