Отправлено: - 20:57

ПолиграфЪ Боярышников:

ещё как исправишь

Цитата:Я так понимаю Вы не водитель? Вот скажите такую вещь что в России намного больше ДТП чем у нас? А штрафы в 5-10 раз меньше, хотя в последнее время они к нам в этом отношении тянутся. Особенно движение задним ходом, особенно неопытному водителю, а если ещё и женщина ? Будете кричать и требовать штрафа для неё? Может на первый раз достаточно предупреждения? Ладно ущерб страховка закроет, но ведь виновнику новую покупать, а при потере классности, она тоже в копеечку встанет, это ещё один дополнительный штраф. Я не говорю про какие то нарушения совершенно наглые, превышение более чем на 10 км/ч, выезд на встречку, проезд на красный сигнал светофора, но то, что перечислил начальник ДП,не стоят таких штрафов. В последнее время женщины мне попадаются кровожадные, всё им крови хочется.