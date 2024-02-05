В Костанае растет количество ДТП, с начала года их 736. Поможет тотальный видеоконтроль?
Отправлено: 05.02.24 - 15:58
По словам акима города Марата ЖУНДУБАЕВА, ежедневно фиксируется от 15 до 30 дорожно-транспортных происшествий. Начальник полиции Костаная Булат ИМАНОВ говорит о росте в сравнении с тем же периодом прошлого года на 53%. Сегодня, 5 февраля, на аппаратном совещании обсуждали причины этой ситуации. Читать новость
Товарищ Иманов не указал в своем докладе,какая доля участников в авариях являются таксистами. Эти гонщики за наличными иногда идут на поводу у опаздывающих пассажиров,что забывают элементарные вещи. Помню в бытность меня таксистом на индрайвере,прямо от меня в ста метрах,несколько раз подавалась заявка до вокзала начиная от триста и каждые десять минут добавляя по пятьдесят тенге. Когда заявка достигла шестьсот, я принял заявку (обычно этот заказ стоит не меньше тысяча) Капризный пассажир согласился, я принял их на борт и мы поехали. Как обычно мама-папа,двое сыновей и младшая дочь. К нашему приезду поезд с единственным вагоном до жетыгара ушел на наших глазах. Что тут началось, клиент предложил догнать поезд,мама начала избивать детей,началась истерика и конечно пошли обвинения в мой адрес.
А не заметили такой факт, что указаны причины ДТП и при этом ни слова о превышении скорости? Все те причины о которых указаны в статье большая часть это невнимательность и при пересечении равнозначных перекрёстков и помехи справа (что практически идентично) это незнание ПДД. И штрафами тут ничего не исправишь. Другое дело , что аким сказал ключевую фразу, просто магическую" наполнить бюджет". Из за этой фразы, мы наверное на первом месте в мире по соотношению средняя зарплата/штраф. Для граждан той же самой России наверное дикая ситуация, когда чтобы заплатить штраф водитель берёт кредит в банке
Я так понимаю Вы не водитель? Вот скажите такую вещь что в России намного больше ДТП чем у нас? А штрафы в 5-10 раз меньше, хотя в последнее время они к нам в этом отношении тянутся. Особенно движение задним ходом, особенно неопытному водителю, а если ещё и женщина ? Будете кричать и требовать штрафа для неё? Может на первый раз достаточно предупреждения? Ладно ущерб страховка закроет, но ведь виновнику новую покупать, а при потере классности, она тоже в копеечку встанет, это ещё один дополнительный штраф. Я не говорю про какие то нарушения совершенно наглые, превышение более чем на 10 км/ч, выезд на встречку, проезд на красный сигнал светофора, но то, что перечислил начальник ДП,не стоят таких штрафов. В последнее время женщины мне попадаются кровожадные, всё им крови хочется.
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