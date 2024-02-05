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≡ В Костанае растет количество ДТП, с начала года их 736. Поможет тотальный видеоконтроль?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48518
В Костанае растет количество ДТП, с начала года их 736. Поможет тотальный видеоконтроль?
Отправлено: 05.02.24 - 15:58
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По словам акима города Марата ЖУНДУБАЕВА, ежедневно фиксируется от 15 до 30 дорожно-транспортных происшествий. Начальник полиции Костаная Булат ИМАНОВ говорит о росте в сравнении с тем же периодом прошлого года на 53%. Сегодня, 5 февраля, на аппаратном совещании обсуждали причины этой ситуации.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1618
Re: В Костанае растет количество ДТП, с начала года их 736....
Отправлено: 05.02.24 - 15:58
#1
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Цитата:
и вечером — с 19 до 20 часов (9%).

Источник:

вед реально несутся как гонках Гран-при чемпионата...Формула 1..прямо по головам...

Цитата:
Люди привыкают к дисциплине, когда их наказывают именно штрафами.

Источник:


100 %...только наказание дисциплинирует водителей лихачей!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6645
Re: В Костанае растет количество ДТП, с начала года их 736....
Отправлено: 05.02.24 - 19:11
#2
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Товарищ Иманов не указал в своем докладе,какая доля участников в авариях являются таксистами. Эти гонщики за наличными иногда идут на поводу у опаздывающих пассажиров,что забывают элементарные вещи. Помню в бытность меня таксистом на индрайвере,прямо от меня в ста метрах,несколько раз подавалась заявка до вокзала начиная от триста и каждые десять минут добавляя по пятьдесят тенге. Когда заявка достигла шестьсот, я принял заявку (обычно
этот заказ стоит не меньше тысяча) Капризный пассажир согласился, я принял их на борт и мы поехали. Как обычно мама-папа,двое сыновей и младшая дочь. К нашему приезду поезд с единственным вагоном до жетыгара ушел на наших глазах. Что тут началось, клиент предложил догнать поезд,мама начала избивать детей,началась истерика и конечно пошли обвинения в мой адрес.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4157
Re: В Костанае растет количество ДТП, с начала года их 736....
Отправлено: 05.02.24 - 20:10
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
100 %...только наказание дисциплинирует водителей лихачей!

А не заметили такой факт, что указаны причины ДТП и при этом ни слова о превышении скорости? Все те причины о которых указаны в статье большая часть это невнимательность и при пересечении равнозначных перекрёстков и помехи справа (что практически идентично) это незнание ПДД. И штрафами тут ничего не исправишь. Другое дело , что аким сказал ключевую фразу, просто магическую" наполнить бюджет". Из за этой фразы, мы наверное на первом месте в мире по соотношению средняя зарплата/штраф. Для граждан той же самой России наверное дикая ситуация, когда чтобы заплатить штраф водитель берёт кредит в банке
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4157
Re: В Костанае растет количество ДТП, с начала года их 736....
Отправлено: 05.02.24 - 20:12
#4
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Что увеличатся поступления в бюджет согласен с акимом, что уменьшится количество ДТП нет!
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
3
Re: В Костанае растет количество ДТП, с начала года их 736....
Отправлено: 05.02.24 - 20:23
#5
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КОГДА ЗА АГРЕССИВНУЮ ЕЗДУ БУДУТ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ДАЖЕ ДЛЯ БОГАТЫХ ШТРАФЫ, ТОГДА СИТУАЦИЯ НАЧНЕТ УЛУТШАТЬСЯ. И ПОЛНОСТЬЮ ИСКОРЕНЯТ ДОГОВР НА МЕСТЕ. В ГЕРМАНИИ ДАВНО ТАК, ЖИЛ ТАМ ГОД, ВСЁ ВИДЕЛ.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1618
Re: В Костанае растет количество ДТП, с начала года их 736....
Отправлено: 05.02.24 - 20:27
#6
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Цитата:
saba:
И штрафами тут ничего не исправишь

ещё как исправишь! когда ощутимо бьют по карману и внимательность и бдительность в разы улучшается!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21762
В Костанае растет количество ДТП, с начала года их 736. Поможет тотальный видеоконтроль?
Отправлено: 05.02.24 - 20:32
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
когда ощутимо бьют по карману и внимательность и бдительность в разы улучшается!

Ощутимость уменьшается звонком другу и способом "можно заплатить штраф на месте".
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4157
В Костанае растет количество ДТП, с начала года их 736. Поможет тотальный видеоконтроль?
Отправлено: 05.02.24 - 20:57
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
ещё как исправишь

Я так понимаю Вы не водитель? Вот скажите такую вещь что в России намного больше ДТП чем у нас? А штрафы в 5-10 раз меньше, хотя в последнее время они к нам в этом отношении тянутся. Особенно движение задним ходом, особенно неопытному водителю, а если ещё и женщина ? Будете кричать и требовать штрафа для неё? Может на первый раз достаточно предупреждения? Ладно ущерб страховка закроет, но ведь виновнику новую покупать, а при потере классности, она тоже в копеечку встанет, это ещё один дополнительный штраф. Я не говорю про какие то нарушения совершенно наглые, превышение более чем на 10 км/ч, выезд на встречку, проезд на красный сигнал светофора, но то, что перечислил начальник ДП,не стоят таких штрафов. В последнее время женщины мне попадаются кровожадные, всё им крови хочется.
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