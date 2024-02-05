Отправлено: - 15:44

saba:

как и к феминистам и борцам за ЗОЖ и экологам, остальным то дайте свободно жить.

Цитата:Так кто мешает? Не путай теплое с мягким ! Надо было выходить с лозунгом "Свободу ЛГБТ" Причём тут бытовое насилие?