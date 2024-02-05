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≡ Аким Костаная объявил о восстановлении в должности директора КТЭК Аскара Бекпаганбетова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48518
Аким Костаная объявил о восстановлении в должности директора КТЭК Аскара Бекпаганбетова
Отправлено: 05.02.24 - 14:33
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Восстановление произошло после длительного судебного процесса, точку в котором поставил в августе 2023 года Верховный суд РК. Его решением Бекпаганбетов, который обвинялся в хищениях, был оправдан.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1617
Re: Аким Костаная объявил о восстановлении в должности директора...
Отправлено: 05.02.24 - 14:33
#1
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Цитата:
- Я на работе пятый день, - сказал "НГ" Аскар Бекпаганбетов. - Где Шмыглов, не знаю.

На тот же вопрос руководитель отдела ЖКХ Денис ПЕТРУХНО пояснил, что Виктор Шмыглов ни на какой должности в КТЭК больше не работает, уволился.

Источник:


человек знает, что он совершил подлость, своим поведением выдает свою вину, но виноватым себя не признает...вот так бывает в жизни..
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V
§ Vedler_sila
(Пользователи)
Регистрация:
18.01.24
Сообщений:
23
Re: Аким Костаная объявил о восстановлении в должности директора...
Отправлено: 05.02.24 - 18:09
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
он совершил подлость
Этому субъекту не знакомы общечеловеческие понятия. Мама, которая в суде кричала " ЖАНА КАЗАХСТАН" в свое время плохо его воспитала. Если вообще им занималась. Кызылординский СИЗО он прошел, костанайский тоже и при этом кричит у него все по закону. Драться на работе он может только с матерями-одиночками. Одно слово резиновое изделие номер два.
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