Отправлено: - 18:09

ПолиграфЪ Боярышников:

он совершил подлость

Цитата:Этому субъекту не знакомы общечеловеческие понятия. Мама, которая в суде кричала " ЖАНА КАЗАХСТАН" в свое время плохо его воспитала. Если вообще им занималась. Кызылординский СИЗО он прошел, костанайский тоже и при этом кричит у него все по закону. Драться на работе он может только с матерями-одиночками. Одно слово резиновое изделие номер два.