Отправлено: - 21:53

Хотя женщина, как, впрочем, и мужчина, никому ничего не должна.

Цитата:Согласен. Муж не должен вдвое больше пахать и домой приносить. Как только такой вопрос встанет - смело пол-зарплаты в карман - на развлечения. И никто никому не должен.