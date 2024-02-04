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≡ Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48518
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 04.02.24 - 16:41
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Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм рассказал о трудностях открытия прямого рейса. "Мы бы хотели открыть прямой рейс, мы поддерживаем данную идею, но, к сожалению, это очень сложный процесс", - сказал посол на форуме инвесторов в Астане.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
109
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 10:36
#15
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-Но тысячи казастанцев были бы рады прямому рейсу в США.-
Всенепременно: чиновники, их дети и узкий клан олигархата и их дети- чтобы тратить свои законно заработанные бабосики. Все остальные дай бог до Алматы или Астаны на жд билет раз в год наскребут
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3269
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 05.02.24 - 11:45
#16
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Цитата:
Михаил:
Все остальные дай бог до Алматы или Астаны на жд билет раз в год наскребут

не судите по себе об остальных.
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
546
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 14:35
#17
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век бы эту Америку не видеть. Земля красивая, а население в основном гнилое
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4154
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 14:56
#18
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Цитата:
рихард:
век бы эту Америку не видеть.

Не видел, но знаю ! Кажется по радио говорили ! Хоть с одним американцем общались?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3269
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 05.02.24 - 15:17
#19
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Цитата:
рихард:
век бы эту Америку не видеть. Земля красивая, а население в основном гнилое

меньше телевозор смотрите
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3328
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 05.02.24 - 15:19
#20
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Цитата:
saba:
Не видел, но знаю ! Кажется по радио говорили !

О! Я тоже где-то слышал, что есть такой особый народ...

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4154
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 15:26
#21
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Цитата:
Козлов я:
есть такой особый народ

Это Вы про вес народа не знающих, что такое ПП и погибающих в смертельной схватке с гамбургерами?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3328
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 05.02.24 - 15:31
#22
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Цитата:
saba:

Да уж, а в остальном они ничем не отличаются от других людей. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14858
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 05.02.24 - 15:35
#23
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Абайка залетают диФчёнки молодые от беспорядочных этих свЯзей а они будут приезжать воздушным транспортом.

да хоть гужевым)
прилетать к нам будут сугубо юсейдовцы а не туристы

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
очень много Казахстанцев летают с пересадками а это удорожание билетов да и разные другие проблемы

много это сколько?
100 человек в год? Цитата:
юля елиссева:
Абайка, в силу своей работы, невыездной в США

а что в силу моей работы туда психологов не пускают? так я усы отращу и бороду наклею)
не узнают жеЦитата:
юля елиссева:
Но тысячи казастанцев были бы рады прямому рейсу в США.

тысячи казахстанцев будут рады прямого рейсу с сша
а полетят туда 115 человек))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1617
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 16:07
#24
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Цитата:
Михаил:
Но тысячи казастанцев были бы рады прямому рейсу в США.- Всенепременно: чиновники, их дети и узкий клан олигархата и их дети- чтобы тратить свои законно заработанные бабосики. Все остальные дай бог до Алматы или Астаны на жд билет раз в год наскребут

ошибаешься глубоко! очень много моих знакомых и друзей работают и учатся в США Канаде для них это проблема. Как раз таки у чиновников денег нет на перелёты
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1617
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 16:09
#25
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Цитата:
юля елиссева:
меньше телевозор смотрите

ну как пупкина не смотреть? он кумир его...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9515
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 05.02.24 - 16:27
#26
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Цитата:
рихард:
а население в основном гнилое

----Откуда такие данные ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35426
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 05.02.24 - 17:39
#27
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Цитата:
рихард:
век бы эту Америку не видеть. Земля

А ты когда ее видел?
Ты американец?
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
424
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 05.02.24 - 17:56
#28
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Цитата:
юля елиссева:
Казахстанская авиакомпания Скат, в то же время, сейчас летает через Россию. Логичнее было бы запустить прямой рейс в США именно этой авиакомпанией

Юля, вы бы перед своими заключениями хоть узнали бы какие борта есть у СКАТ и куда они могут долететь.
И еще, мой вам совет, не летайте никогда Скатом. Поверьте для этого есть серьезные основания для тех, кто немного знаком с их матчастью и ее обслуживанием
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