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"Жана Казахстан все так же небезопасен для женщин" - Пикет с таким лозунгом прошел в Костанае
"Жана Казахстан все так же небезопасен для женщин" - Пикет с таким лозунгом прошел в Костанае
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