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≡ Правительство Казахстана ушло в отставку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48518
Правительство Казахстана ушло в отставку
Отправлено: 05.02.24 - 16:28
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О Правительстве Республики Казахстан". Правительство РК во главе с Алиханом Смаиловом ушло в отставку, обязанности премьер-министра будет исполнять Роман Скляр.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3269
Re: Правительство Казахстана ушло в отставку
Отправлено: 05.02.24 - 16:28
#1
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зачем нам нужны правительство и парламент, если они фактически страной руководит один человек?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9515
Re: Правительство Казахстана ушло в отставку
Отправлено: 05.02.24 - 16:35
#2
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----А толку ???
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9515
Re: Правительство Казахстана ушло в отставку
Отправлено: 05.02.24 - 16:37
#3
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Интересно , а сколько в новом правительстве будет старых министров ??? И , вообще , с чем связана отставка ??? Кто знает ?
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