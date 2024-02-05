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≡ "Жана Казахстан все так же небезопасен для женщин" - Пикет с таким лозунгом прошел в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48518
"Жана Казахстан все так же небезопасен для женщин" - Пикет с таким лозунгом прошел в Костанае
Отправлено: 05.02.24 - 14:06
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Жительница Костаная Анель АЛИГАЗИНА 4 февраля провела одиночный пикет в парке Победы. На акцию пришли не только сторонники, но и противники активистки. Женщина, которая представилась только по имени - Ирина, развернула свой плакат против феминизма.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1616
Re: "Жана Казахстан все так же небезопасен для женщин"...
Отправлено: 05.02.24 - 15:44
#15
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Цитата:
saba:
как и к феминистам и борцам за ЗОЖ и экологам, остальным то дайте свободно жить.

Так кто мешает? Не путай теплое с мягким ! Надо было выходить с лозунгом "Свободу ЛГБТ" Причём тут бытовое насилие?
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3269
"Жана Казахстан все так же небезопасен для женщин" - Пикет с таким лозунгом прошел в Костанае
Отправлено: 05.02.24 - 16:18
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
о общественное мнение и порицание ОЧЕНЬ велико!

вы полагаете на мнение и порицание каждого мракобеса стоит обращать внимание?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9515
"Жана Казахстан все так же небезопасен для женщин" - Пикет с таким лозунгом прошел в Костанае
Отправлено: 05.02.24 - 16:30
#17
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Цитата:
юля елиссева:
на мнение и порицание каждого мракобеса стоит обращать внимание?

-----Тут и одного на форуме хватает
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
650
Re: "Жана Казахстан все так же небезопасен для женщин"...
Отправлено: 05.02.24 - 16:39
#18
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UPD: Отвечая на запрос журналиста, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что в действиях Ирины, развернувшей плакат против феминизма, признаков административного правонарушения не усмотрено. После проведения представителями акимата разъяснительной беседы она покинула место проведения пикета. В полиции отметили, что "общественный порядок во время мероприятия нарушен не был".
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9515
"Жана Казахстан все так же небезопасен для женщин" - Пикет с таким лозунгом прошел в Костанае
Отправлено: 05.02.24 - 16:43
#19
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Цитата:
Rexyn:

-----Неужели что - то меняется ???
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