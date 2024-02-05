Интернет кишит видосами разгневанных владельцев немного потрепанных авто. Говорят, их запретят скоро, об этом заявили с высоких трибун, мол, готовится проект, заштрафуем на полторы лямов и отберем ваше старое корыто, если выхлопы от этих авто будут портить экологию. Читать новость
Единственные, кого реально беспокоит дым от ваших авто - это миллиардеры из Форбса, и всякие царствующие особы, потому что одной атмосферой дышим и выхлопы до них долетают. Разберутся с машинами - запретят дышать.
Ну нормально. Из евро-6 сделал евро-3. Наверно дизилисты уже все по вырезали фильтра,ну кроме тех кто на Европу гоняют. А то не пустят. Да и бензиновые я слышал стали поголовно избавлялся от катализаторов. Интереснно К-700 пройдёт экологию? Как акрос сеять будет?
т.е доля Казахстана к китаю 1,18%. Таким образом если даже все авто Казахстана перейдут на уголь ухудшение обстановки в мире станет (- 1,18%). Так что "улучшение экологии" считаю отмазкой. Да для Алматы ввиду особенностей расположение это актуально. Ну так и законы тогда должны касаться Алматы, а не всего Казахстана... К примеру доп. налог для Алматинцев с дизелем, или запрет на использование в определенных районах определённых видов машин.
Самый большой загрязнитель атмосферы это КРС и МРС, давайте вырежем весь скот и будем питаться таблетками. Я же говорю все они экстремисты поклонники ЗОЖ, последователи Гринпис. Их девиз: Мы будем жить долго , счастливо и бессмысленно и всех прочих заставим жить так же"!
Незнаю че имеет ввиду депутат. Но очевидно что на улицах мало древних машин. Корея и Китай завалили наш рынок. Они буквально как ураган смели немцев метлой. А щас ещё киа построят "завод" (если постороят конечно , а то наши разворуют на пол пути все деньги)) То ещё больше на улицах появится новья.
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