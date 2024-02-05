НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Про старые машины
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48518
Про старые машины
Отправлено: 05.02.24 - 11:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интернет кишит видосами разгневанных владельцев немного потрепанных авто. Говорят, их запретят скоро, об этом заявили с высоких трибун, мол, готовится проект, заштрафуем на полторы лямов и отберем ваше старое корыто, если выхлопы от этих авто будут портить экологию.
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9697
Re: Про старые машины
Отправлено: 05.02.24 - 11:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А причём здесь старые машины,у меня авто 2019г.
Я из него вырезал катализатор,сажевый фильтр и клапан ЕГР,он теперь чадит как Икарус,но зато поехал повеселее
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
910
Про старые машины
Отправлено: 05.02.24 - 11:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши власти давно должны заняться проблемами экологии. Нам тут всем жить на планете Земля

[Исправлено: arman_kst, 05.02.2024 - 11:34]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21760
Re: Про старые машины
Отправлено: 05.02.24 - 11:40
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Единственные, кого реально беспокоит дым от ваших авто - это миллиардеры из Форбса, и всякие царствующие особы, потому что одной атмосферой дышим и выхлопы до них долетают. Разберутся с машинами - запретят дышать. :lol:
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3327
Re: Про старые машины
Отправлено: 05.02.24 - 11:40
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
у меня авто 2019г. Я из него вырезал катализатор,сажевый фильтр и клапан ЕГР,он теперь чадит как Икарус


Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3269
Про старые машины
Отправлено: 05.02.24 - 11:58
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
он теперь чадит как Икарус,но зато поехал повеселее

отрежь сразу глушитель, чтобы как гоночный боллид тарахтел.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13942
Re: Про старые машины
Отправлено: 05.02.24 - 12:32
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Ну нормально. Из евро-6 сделал евро-3. Наверно дизилисты уже все по вырезали фильтра,ну кроме тех кто на Европу гоняют. А то не пустят. Да и бензиновые я слышал стали поголовно избавлялся от катализаторов. Интереснно К-700 пройдёт экологию? Как акрос сеять будет?
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
373
Про старые машины
Отправлено: 05.02.24 - 12:41
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для понимания вопроса: Количество авто в Казахстане на 01.09.23 - 5 085 427 шт.
Количество авто в Китае на 01.10.23 - 430 000 000 шт.
т.е доля Казахстана к китаю 1,18%. Таким образом если даже все авто Казахстана перейдут на уголь ухудшение обстановки в мире станет (- 1,18%). Так что "улучшение экологии" считаю отмазкой. Да для Алматы ввиду особенностей расположение это актуально. Ну так и законы тогда должны касаться Алматы, а не всего Казахстана... К примеру доп. налог для Алматинцев с дизелем, или запрет на использование в определенных районах определённых видов машин.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21760
Про старые машины
Отправлено: 05.02.24 - 13:38
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
т.е доля Казахстана к китаю 1,18%. Таким образом если даже все авто Казахстана перейдут на уголь ухудшение обстановки в мире станет (- 1,18%)

Ну если бы в мире кроме вас и Китая больше никого не существовало, то да. А так ваша доля 0.0118% а то и меньше. :lol:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4151
Re: Про старые машины
Отправлено: 05.02.24 - 13:59
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый большой загрязнитель атмосферы это КРС и МРС, давайте вырежем весь скот и будем питаться таблетками. Я же говорю все они экстремисты поклонники ЗОЖ, последователи Гринпис. Их девиз: Мы будем жить долго , счастливо и бессмысленно и всех прочих заставим жить так же"!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13942
Про старые машины
Отправлено: 05.02.24 - 14:10
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незнаю че имеет ввиду депутат. Но очевидно что на улицах мало древних машин. Корея и Китай завалили наш рынок. Они буквально как ураган смели немцев метлой. А щас ещё киа построят "завод" (если постороят конечно , а то наши разворуют на пол пути все деньги)) То ещё больше на улицах появится новья.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9697
Про старые машины
Отправлено: 05.02.24 - 16:13
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ну нормально. Из евро-6 сделал евро-3.

Прошивку под евро 2 залили.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: Гога, Rexyn, abaika95, юля елиссева

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS