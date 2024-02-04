Отправлено: - 15:35

родом из Шанхая2022:

Абайка залетают диФчёнки молодые от беспорядочных этих свЯзей а они будут приезжать воздушным транспортом.

ПолиграфЪ Боярышников:

очень много Казахстанцев летают с пересадками а это удорожание билетов да и разные другие проблемы

юля елиссева:

Абайка, в силу своей работы, невыездной в США

юля елиссева:

Но тысячи казастанцев были бы рады прямому рейсу в США.

Цитата:да хоть гужевым)прилетать к нам будут сугубо юсейдовцы а не туристыЦитата:много это сколько?100 человек в год? Цитата:а что в силу моей работы туда психологов не пускают? так я усы отращу и бороду наклею)не узнают жеЦитата:тысячи казахстанцев будут рады прямого рейсу с сшаа полетят туда 115 человек))