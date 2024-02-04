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Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48518
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 04.02.24 - 16:41
Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм рассказал о трудностях открытия прямого рейса. "Мы бы хотели открыть прямой рейс, мы поддерживаем данную идею, но, к сожалению, это очень сложный процесс", - сказал посол на форуме инвесторов в Астане.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 109
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 10:36
-Но тысячи казастанцев были бы рады прямому рейсу в США.-
Всенепременно: чиновники, их дети и узкий клан олигархата и их дети- чтобы тратить свои законно заработанные бабосики. Все остальные дай бог до Алматы или Астаны на жд билет раз в год наскребут
Всенепременно: чиновники, их дети и узкий клан олигархата и их дети- чтобы тратить свои законно заработанные бабосики. Все остальные дай бог до Алматы или Астаны на жд билет раз в год наскребут
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3269
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 05.02.24 - 11:45
Цитата:
не судите по себе об остальных.
Михаил:
Все остальные дай бог до Алматы или Астаны на жд билет раз в год наскребут
Все остальные дай бог до Алматы или Астаны на жд билет раз в год наскребут
не судите по себе об остальных.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 546
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 14:35
век бы эту Америку не видеть. Земля красивая, а население в основном гнилое
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4151
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 14:56
Цитата:
Не видел, но знаю ! Кажется по радио говорили ! Хоть с одним американцем общались?
рихард:
век бы эту Америку не видеть.
век бы эту Америку не видеть.
Не видел, но знаю ! Кажется по радио говорили ! Хоть с одним американцем общались?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3269
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 05.02.24 - 15:17
Цитата:
меньше телевозор смотрите
рихард:
век бы эту Америку не видеть. Земля красивая, а население в основном гнилое
век бы эту Америку не видеть. Земля красивая, а население в основном гнилое
меньше телевозор смотрите
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 05.02.24 - 15:19
Цитата:
О! Я тоже где-то слышал, что есть такой особый народ...
saba:
Не видел, но знаю ! Кажется по радио говорили !
Не видел, но знаю ! Кажется по радио говорили !
О! Я тоже где-то слышал, что есть такой особый народ...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4151
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 15:26
Цитата:
Это Вы про вес народа не знающих, что такое ПП и погибающих в смертельной схватке с гамбургерами?
Козлов я:
есть такой особый народ
есть такой особый народ
Это Вы про вес народа не знающих, что такое ПП и погибающих в смертельной схватке с гамбургерами?
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 05.02.24 - 15:31
Цитата:
Да уж, а в остальном они ничем не отличаются от других людей.
saba:
Да уж, а в остальном они ничем не отличаются от других людей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14858
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 05.02.24 - 15:35
Цитата:
да хоть гужевым)
прилетать к нам будут сугубо юсейдовцы а не туристы
Цитата:
много это сколько?
100 человек в год? Цитата:
а что в силу моей работы туда психологов не пускают? так я усы отращу и бороду наклею)
не узнают жеЦитата:
тысячи казахстанцев будут рады прямого рейсу с сша
а полетят туда 115 человек))
родом из Шанхая2022:
Абайка залетают диФчёнки молодые от беспорядочных этих свЯзей а они будут приезжать воздушным транспортом.
Абайка залетают диФчёнки молодые от беспорядочных этих свЯзей а они будут приезжать воздушным транспортом.
да хоть гужевым)
прилетать к нам будут сугубо юсейдовцы а не туристы
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
очень много Казахстанцев летают с пересадками а это удорожание билетов да и разные другие проблемы
очень много Казахстанцев летают с пересадками а это удорожание билетов да и разные другие проблемы
много это сколько?
100 человек в год? Цитата:
юля елиссева:
Абайка, в силу своей работы, невыездной в США
Абайка, в силу своей работы, невыездной в США
а что в силу моей работы туда психологов не пускают? так я усы отращу и бороду наклею)
не узнают жеЦитата:
юля елиссева:
Но тысячи казастанцев были бы рады прямому рейсу в США.
Но тысячи казастанцев были бы рады прямому рейсу в США.
тысячи казахстанцев будут рады прямого рейсу с сша
а полетят туда 115 человек))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1616
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 16:07
Цитата:
ошибаешься глубоко! очень много моих знакомых и друзей работают и учатся в США Канаде для них это проблема. Как раз таки у чиновников денег нет на перелёты
Михаил:
Но тысячи казастанцев были бы рады прямому рейсу в США.- Всенепременно: чиновники, их дети и узкий клан олигархата и их дети- чтобы тратить свои законно заработанные бабосики. Все остальные дай бог до Алматы или Астаны на жд билет раз в год наскребут
Но тысячи казастанцев были бы рады прямому рейсу в США.- Всенепременно: чиновники, их дети и узкий клан олигархата и их дети- чтобы тратить свои законно заработанные бабосики. Все остальные дай бог до Алматы или Астаны на жд билет раз в год наскребут
ошибаешься глубоко! очень много моих знакомых и друзей работают и учатся в США Канаде для них это проблема. Как раз таки у чиновников денег нет на перелёты
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1616
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 16:09
Цитата:
ну как пупкина не смотреть? он кумир его...
юля елиссева:
меньше телевозор смотрите
меньше телевозор смотрите
ну как пупкина не смотреть? он кумир его...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9515
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 05.02.24 - 16:27
Цитата:
----Откуда такие данные ?
рихард:
а население в основном гнилое
а население в основном гнилое
----Откуда такие данные ?
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