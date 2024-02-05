Отправлено: - 13:38

5555:

т.е доля Казахстана к китаю 1,18%. Таким образом если даже все авто Казахстана перейдут на уголь ухудшение обстановки в мире станет (- 1,18%)

Цитата:Ну если бы в мире кроме вас и Китая больше никого не существовало, то да. А так ваша доля 0.0118% а то и меньше.