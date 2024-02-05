Тратить деньги на спортплощадки вместо пропаганды ЗОЖ предлагают общественники Казахстана
Отправлено: 05.02.24 - 10:59
На пропаганде ЗОЖ, по мнению общественников, в стране уже не один год зарабатывает группа узко аффилированных организаций. «Кому-то выгодно не дать развиться конкуренции в этой сфере и сейчас хотят вернуть прежнюю схему под надуманными предлогами», - подчеркнул президент Общественного объединения «Повышение открытости» Кирилл Павлов. Читать новость
а количество курильщиков в Казахстане не изменяется. Мало того – выросло количество курящих женщин.
Да, это становится национальной проблемой. Сейчас женщин больше курящих, чем мужчин. Посмотрите на входы в магазины, на рынки - везде жмутся курящие женщины. А это ухудшение генофонда. Когда у меня иногда просят закурить, отвечаю: "Будь мужиком - не кури!"
ЗОЖ как и феминисты и борцы за экологию давно превратились в экстремистскую организацию действующие в мировом масштабе. Это моё личное мнение. Они всегда знают как мне лучше жить, причём действуют не "мягкой силой", у них везде мохнатая рука во многих правительствах мира, они меняют законы и делают так, что тем у кого мнение не совпадает с их , становится некомфортно жить. И выбора на самом деле всего два, либо стать как все вступить в общий строй в данном случае ЗОЖ( не пить, не курить, к женщинам не приставать), либо стать изгоем в обществе. Ну и потом женщины начинают говорить :" Нет у нас настоящих мужиков, перевелись". раньше слышал часто такую фразу:" От мужика должно вонять немного козлом, табаком ну и" Дальше продолжать не буду, алкоголь всё таки ведёт к деградации личности.
Странная такая вещь с этим ЗОЖ, ПП и т.д. Раньше продукты были все натуральные, а жили люди мало. Сейчас всякой химией травимся, смотрим сколько Е в продукте, а жить стали дольше. Перестали пить абсент, запретили курение везде где только возможно, а новых Ван Гогов и Хемингуэев нет и не предвидится. Нет ни комиссаров Мегрэ и Шерлоков Холмсов с их неизменными трубками во рту и Черчилля с сигарой нет, все у нас проповедуют ЗОЖ, наверное некогда!
Лучшая реклама ЗОЖ это наш постоянный автор г-н Денисов. Не пьёт , не курит,занимается бегом и общественно-политической жизнью. Вот только почему то я практически не читаю его опусы, наверное я не сторонник ЗОЖ!
Блин Виталий раньше шрот на корм курам давали, теперь людям в аптеках продают. По поводу БАДов я скажу своё личное мнение. Они работают пока ты в них веришь, надо верить Виталий серьёзно. Тогда хотя бы эффект плацебо сработает,ну и заглянул я в Гугл, не конкретно по шроту расторопши, а вообще про шрот. Ничего плохого там не написано, злаками грубого помола деды наши питались,для желудка полезно,опять же витамины группы В. У меня тётя покойная уринотерапией увлекалась. Ей помогало, потому что она верила, всей многочисленной циничной и ни во что не верящей родне нет
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