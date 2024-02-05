Re: Тратить деньги на спортплощадки вместо пропаганды ЗОЖ...

Отправлено: - 13:08

ЗОЖ как и феминисты и борцы за экологию давно превратились в экстремистскую организацию действующие в мировом масштабе. Это моё личное мнение. Они всегда знают как мне лучше жить, причём действуют не "мягкой силой", у них везде мохнатая рука во многих правительствах мира, они меняют законы и делают так, что тем у кого мнение не совпадает с их , становится некомфортно жить. И выбора на самом деле всего два, либо стать как все вступить в общий строй в данном случае ЗОЖ( не пить, не курить, к женщинам не приставать), либо стать изгоем в обществе. Ну и потом женщины начинают говорить :" Нет у нас настоящих мужиков, перевелись". раньше слышал часто такую фразу:" От мужика должно вонять немного козлом, табаком ну и" Дальше продолжать не буду, алкоголь всё таки ведёт к деградации личности.