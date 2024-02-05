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≡ Тратить деньги на спортплощадки вместо пропаганды ЗОЖ предлагают общественники Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48515
Тратить деньги на спортплощадки вместо пропаганды ЗОЖ предлагают общественники Казахстана
Отправлено: 05.02.24 - 10:59
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На пропаганде ЗОЖ, по мнению общественников, в стране уже не один год зарабатывает группа узко аффилированных организаций. «Кому-то выгодно не дать развиться конкуренции в этой сфере и сейчас хотят вернуть прежнюю схему под надуманными предлогами», - подчеркнул президент Общественного объединения «Повышение открытости» Кирилл Павлов.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
910
Re: Тратить деньги на спортплощадки вместо пропаганды ЗОЖ...
Отправлено: 05.02.24 - 10:59
#1
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Я подал проект по возведению детской площадки во дворе. Одобрят ли. С нашим отделом ЖКХ можно всякое ожидать.
Ну Павлова знаю, часто пишет про сельское хозяйство
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3325
Re: Тратить деньги на спортплощадки вместо пропаганды ЗОЖ...
Отправлено: 05.02.24 - 11:32
#2
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Цитата:
а количество курильщиков в Казахстане не изменяется. Мало того – выросло количество курящих женщин.

Да, это становится национальной проблемой. Сейчас женщин больше курящих, чем мужчин. Посмотрите на входы в магазины, на рынки - везде жмутся курящие женщины. А это ухудшение генофонда.
Когда у меня иногда просят закурить, отвечаю: "Будь мужиком - не кури!"
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1608
Re: Тратить деньги на спортплощадки вместо пропаганды ЗОЖ...
Отправлено: 05.02.24 - 11:38
#3
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Цитата:
На пропаганде ЗОЖ, по мнению общественников, в стране уже не один год зарабатывает группа узко аффилированных организаций.

Источник:


вот где корень зла! в борьбе с курением никто не занимался и заниматься не будут..реклама курения в кино..да везде вседозволенность...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13941
Re: Тратить деньги на спортплощадки вместо пропаганды ЗОЖ...
Отправлено: 05.02.24 - 12:40
#4
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Кто не курит и не пьёт, тот не приносит пользу экономике страны(с)
P.S Хотелось бы побольше велодорожек у нас и спортзалов в каждом районе что б не ездить далеко спортом позаниматься
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13941
Re: Тратить деньги на спортплощадки вместо пропаганды ЗОЖ...
Отправлено: 05.02.24 - 12:41
#5
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Цитата:
Козлов я:
Сейчас женщин больше курящих, чем мужчин.

Они многие думают что так похудеют и стройней станут. Конечно ошибочное мнение.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1126
Re: Тратить деньги на спортплощадки вместо пропаганды ЗОЖ...
Отправлено: 05.02.24 - 12:50
#6
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Цитата:
Vit:
Они многие думают

Если бы они думали, они не курили бы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4147
Re: Тратить деньги на спортплощадки вместо пропаганды ЗОЖ...
Отправлено: 05.02.24 - 13:08
#7
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ЗОЖ как и феминисты и борцы за экологию давно превратились в экстремистскую организацию действующие в мировом масштабе. Это моё личное мнение. Они всегда знают как мне лучше жить, причём действуют не "мягкой силой", у них везде мохнатая рука во многих правительствах мира, они меняют законы и делают так, что тем у кого мнение не совпадает с их , становится некомфортно жить. И выбора на самом деле всего два, либо стать как все вступить в общий строй в данном случае ЗОЖ( не пить, не курить, к женщинам не приставать), либо стать изгоем в обществе. Ну и потом женщины начинают говорить :" Нет у нас настоящих мужиков, перевелись". раньше слышал часто такую фразу:" От мужика должно вонять немного козлом, табаком ну и" Дальше продолжать не буду, алкоголь всё таки ведёт к деградации личности.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4147
Re: Тратить деньги на спортплощадки вместо пропаганды ЗОЖ...
Отправлено: 05.02.24 - 13:21
#8
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Странная такая вещь с этим ЗОЖ, ПП и т.д. Раньше продукты были все натуральные, а жили люди мало. Сейчас всякой химией травимся, смотрим сколько Е в продукте, а жить стали дольше. Перестали пить абсент, запретили курение везде где только возможно, а новых Ван Гогов и Хемингуэев нет и не предвидится. Нет ни комиссаров Мегрэ и Шерлоков Холмсов с их неизменными трубками во рту и Черчилля с сигарой нет, все у нас проповедуют ЗОЖ, наверное некогда!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4147
Re: Тратить деньги на спортплощадки вместо пропаганды ЗОЖ...
Отправлено: 05.02.24 - 13:24
#9
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Лучшая реклама ЗОЖ это наш постоянный автор г-н Денисов. Не пьёт , не курит,занимается бегом и общественно-политической жизнью. Вот только почему то я практически не читаю его опусы, наверное я не сторонник ЗОЖ!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13941
Тратить деньги на спортплощадки вместо пропаганды ЗОЖ предлагают общественники Казахстана
Отправлено: 05.02.24 - 13:42
#10
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Цитата:
saba: Странная такая вещь с этим ЗОЖ, ПП и
По поводу ПП. Я тут на днях шрот расторопши купил в аптеке. ( рекламы на смотрелся)) хочу побаловать свою печенюгу)


[Исправлено: Vit, 05.02.2024 - 12:57]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4147
Re: Тратить деньги на спортплощадки вместо пропаганды ЗОЖ...
Отправлено: 05.02.24 - 13:54
#11
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Цитата:
Vit:
шрот

Блин Виталий раньше шрот на корм курам давали, теперь людям в аптеках продают. По поводу БАДов я скажу своё личное мнение. Они работают пока ты в них веришь, надо верить Виталий серьёзно. Тогда хотя бы эффект плацебо сработает,ну и заглянул я в Гугл, не конкретно по шроту расторопши, а вообще про шрот. Ничего плохого там не написано, злаками грубого помола деды наши питались,для желудка полезно,опять же витамины группы В. У меня тётя покойная уринотерапией увлекалась. Ей помогало, потому что она верила, всей многочисленной циничной и ни во что не верящей родне нет
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