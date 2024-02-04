Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало

Отправлено: - 12:30

А шо вы хотели, такая нынче тенденция. Это же выходцы с Марса становятся акимами наших городов. Вы были на Марсе, там совсем другой пейзаж. Им зеленый цвет не нравиться априори. Им больше по вкусу серые бетонные коробки. Серый верх, серый низ асфальта. Спасибо хоть за пирамидальные тополя, высаженные в 90-е. Елки не приживаются потому что, надо их поливать вовремя, когда растут или хотя бы просто поливать. Астанизация. Вэлкам 21 век.

Раньше за Горняком был парк - сплошной лес, фонтаны по городу, фабричная зона утопала в деревьях. Но, экология улучшилась - вопрос с озеленением не стоит на повестке дня. Занавес. Аплодисменты.