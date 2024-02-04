Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало
Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48515
Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало
Отправлено: 04.02.24 - 13:57
Меня нельзя назвать коренным жителем Рудного. Да, я родился здесь, но ребенком увезли в другой район, где и вырос. Вернулся я в город уже будучи женатым в 2004 году. Память избирательна. Мне тяжело дается запоминать имена и даты. Но то, каким зеленым был город тогда, и какой он сейчас, это я помню.
Читать новость
Читать новость
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 845
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало
Отправлено: 04.02.24 - 13:57
. И третья причина связана с тем, что «ставим задачу расширить улицу Парковая на 14 м, там должно быть 4 полосы движения, Ленина мы планируем на 15 м расширять в общей сложности.
....деревья это отдельная тема да и экологи должны в первую очередь этим заниматься,а вот уборка снега? сегодня мы не можим убрать снег а что будет если улыцы расширим на гужевой транспорт переходить? извините овёс дорого стоит да и парковаться как?
....деревья это отдельная тема да и экологи должны в первую очередь этим заниматься,а вот уборка снега? сегодня мы не можим убрать снег а что будет если улыцы расширим на гужевой транспорт переходить? извините овёс дорого стоит да и парковаться как?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6643
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало
Отправлено: 04.02.24 - 14:11
Любопытно узнать,за посадкой саженцев планируется ли в дальнейшем регулярный их полив. Однажды прогуливаюсь по 50 лет октября насчитал больше двести высохших молодых сосен. Тоже самое по Володарского,там ещё забор из цветного профлиста поставили, непонятно только зачем. По поводу парковой, там после расширения наверное светофоров наставят как на выезде. Не надо этого делать,пустая трата денег.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13941
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало
Отправлено: 04.02.24 - 15:25
Тема деревьев уже не актуальна. Они в стране не кому не нужны не чиновникам, не жителям, особенно кандасам. Посмотрите на аулы, деревни, не кто уже не сажает яблони, смородину, клубнику, малинку.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35419
Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало
Отправлено: 04.02.24 - 16:22
Цитата:
А сажали?
Ты был в з/с Дружба?
Или в Осиновке?
Или в Кзылту?
Или на Узкой?
Это везде, где я жил и где там эти сады, разве были?
Vit:
деревни, не кто уже не сажает яблони, смородину, клубнику, малинку.
деревни, не кто уже не сажает яблони, смородину, клубнику, малинку.
А сажали?
Ты был в з/с Дружба?
Или в Осиновке?
Или в Кзылту?
Или на Узкой?
Это везде, где я жил и где там эти сады, разве были?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1902
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало
Отправлено: 04.02.24 - 17:51
Цитата:
На счёт светофоров это точно. Одна улица без пробок сейчас Парковая.
сайлау курманов:
На счёт светофоров это точно. Одна улица без пробок сейчас Парковая.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1190
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало
Отправлено: 04.02.24 - 18:11
Возле ледового дворца вырубили шикарные сосны, похоронили фонтан, взамен бетонный пустырь с конями на окраине, возле кафе Аяжан сосны снесли без всякой необходимости под предлогом расширения трассы, а оказалось, что они и не мешали бы, от ул. Топоркова по Корчагина и до ул. Качарской деревья уничтожили повсеместно и можно трёхтомник написать. Зеленое кольцо вокруг города, особенно с правой стороны тобольской трассы хиреет, вырубается, засыхает, превращается в свалку без надзора. Такое ощущение, что Акимы просто патологически ненавидят все, что выше их ростом. И ведь все до единого уверяли, что они озеленяют город.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 49
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало
Отправлено: 05.02.24 - 12:30
А шо вы хотели, такая нынче тенденция. Это же выходцы с Марса становятся акимами наших городов. Вы были на Марсе, там совсем другой пейзаж. Им зеленый цвет не нравиться априори. Им больше по вкусу серые бетонные коробки. Серый верх, серый низ асфальта. Спасибо хоть за пирамидальные тополя, высаженные в 90-е. Елки не приживаются потому что, надо их поливать вовремя, когда растут или хотя бы просто поливать. Астанизация. Вэлкам 21 век.
Раньше за Горняком был парк - сплошной лес, фонтаны по городу, фабричная зона утопала в деревьях. Но, экология улучшилась - вопрос с озеленением не стоит на повестке дня. Занавес. Аплодисменты.
Раньше за Горняком был парк - сплошной лес, фонтаны по городу, фабричная зона утопала в деревьях. Но, экология улучшилась - вопрос с озеленением не стоит на повестке дня. Занавес. Аплодисменты.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4147
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало
Отправлено: 05.02.24 - 12:55
Цитата:
А его разве не жители г. Рудного выбрали, разве нет? Ах нет была маленькая явка на выборы. Подумали:"Я человек маленький,от меня ничего не зависит, посижу ка я лучше на диване в выходной день". А те кто пришёл потирают сейчас руки:" Это мой аким, я его выбирал"!
mks2703:
Это же выходцы с Марса становятся акимами наших городов.
Это же выходцы с Марса становятся акимами наших городов.
А его разве не жители г. Рудного выбрали, разве нет? Ах нет была маленькая явка на выборы. Подумали:"Я человек маленький,от меня ничего не зависит, посижу ка я лучше на диване в выходной день". А те кто пришёл потирают сейчас руки:" Это мой аким, я его выбирал"!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 37
|Зарегистрированные пользователи: Vit
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать