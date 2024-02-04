Отправлено: - 22:13

saba:

А у Вас нет разных двух мнений, вы же ОПГ, один говорит .другой подхватывает.

Цитата:Могу так же, на основании Вашего "один говорит - другой подхватывает", утверждать, что ВЫ тоже член некой ОПГ