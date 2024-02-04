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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 28 из 28«1...262728
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3777
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 22:13
#406
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Цитата:
saba:
А у Вас нет разных двух мнений, вы же ОПГ, один говорит .другой подхватывает.


Могу так же, на основании Вашего "один говорит - другой подхватывает", утверждать, что ВЫ тоже член некой ОПГ
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1126
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 22:18
#407
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Мне сны не снятся.
Хотя говорят, что снятся. просто я их не помню...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35419
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 22:26
#408
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По моему у всех тут моих оппонентов один и тот же сон - Как нагадить 111му и говорить о нем..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3777
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 22:52
#409
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Цитата:
111:
По моему у всех тут моих оппонентов один и тот же сон - Как нагадить 111му и говорить о


:lol: :lol: :lol:
Похохотала!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 22:56
#410
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Цитата:
111:
По моему у всех тут моих оппонентов

А у тебя никогда не возникало мысли, что вдруг и правда с тобой что-то не так? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 22:57
#411
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Цитата:
таноми52:
Могу так же, на основании Вашего "один говорит - другой подхватывает", утверждать, что ВЫ тоже член некой ОПГ

Щас третий член их ОПГ подтянется - и будет кворум :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14856
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 23:07
#412
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Цитата:
таноми52:
А что случилось с чукчами?

Ага
Особенно учитывая как русские тренера чукч вспоминают
То да
Дружба народов)
Цитата:
таноми52:
Я где-то отрицала власть олигархов в России?

А зачем воевать за эту власть олигархов?
Ещё бы ладно в защите
А то в нападении погибать?
Для чего? Зачем? В чем смысл? Цитата:
maxsaf:
А разве бывает по другому?

А зачем ты одних олигархов променял на других
Больше платят?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 23:13
#413
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Цитата:
abaika95:
А зачем ты одних олигархов променял на других Больше платят?))

Да, и ценники переводить не заставляют :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35419
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.02.24 - 04:22
#414
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Фотография недели, а может и целой эпохи67-летний педиатр из Москвы Надежда Буянова растерянно стоит в своей комнате, которую превратили в свалку российские силовики во время обыска. Женщину обвиняют в распространении ложной информации о ВС РФ из-за доноса жены «героя СВО». Обвинение запрашивало арест врача, но суд ограничился запретом ряда действий. На фотографии вы найдете все: и гуманность силовиков, и хороший уровень жизни российских врачей, и, конечно, трепетное отношение политиков к обычному народу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35419
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.02.24 - 12:21
#415
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4147
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.02.24 - 12:41
#416
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Цитата:
таноми52:
что ВЫ тоже член некой ОПГ

Можете считать так. Но я никогда не говорю преданно заглядывая в глазки:" Абсолютно согласен"!
Кстати в их ОПГшном полку прибыло, правда новобранец немного не дотягивает до старших, немного хам, немного гопник и полностью стукач. Перефразируя Пушкина!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4147
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.02.24 - 12:45
#417
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Для тех кто забыл, эпиграмма Пушкина на графа Воронцова
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,Что будет полным наконец.
А.С.Пушкин.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35419
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.02.24 - 12:54
#418
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Цитата:
таноми52:
Похохотала!

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