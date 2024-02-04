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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 22:13
Цитата:
Могу так же, на основании Вашего "один говорит - другой подхватывает", утверждать, что ВЫ тоже член некой ОПГ
saba:
А у Вас нет разных двух мнений, вы же ОПГ, один говорит .другой подхватывает.
А у Вас нет разных двух мнений, вы же ОПГ, один говорит .другой подхватывает.
Могу так же, на основании Вашего "один говорит - другой подхватывает", утверждать, что ВЫ тоже член некой ОПГ
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1126
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 22:18
Мне сны не снятся.
Хотя говорят, что снятся. просто я их не помню...
Хотя говорят, что снятся. просто я их не помню...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 22:26
По моему у всех тут моих оппонентов один и тот же сон - Как нагадить 111му и говорить о нем..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 22:52
Цитата:
Похохотала!
111:
По моему у всех тут моих оппонентов один и тот же сон - Как нагадить 111му и говорить о
По моему у всех тут моих оппонентов один и тот же сон - Как нагадить 111му и говорить о
Похохотала!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 22:56
Цитата:
А у тебя никогда не возникало мысли, что вдруг и правда с тобой что-то не так?
111:
По моему у всех тут моих оппонентов
По моему у всех тут моих оппонентов
А у тебя никогда не возникало мысли, что вдруг и правда с тобой что-то не так?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 22:57
Цитата:
Щас третий член их ОПГ подтянется - и будет кворум
таноми52:
Могу так же, на основании Вашего "один говорит - другой подхватывает", утверждать, что ВЫ тоже член некой ОПГ
Могу так же, на основании Вашего "один говорит - другой подхватывает", утверждать, что ВЫ тоже член некой ОПГ
Щас третий член их ОПГ подтянется - и будет кворум
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14856
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 23:07
Цитата:
Ага
Особенно учитывая как русские тренера чукч вспоминают
То да
Дружба народов)
Цитата:
А зачем воевать за эту власть олигархов?
Ещё бы ладно в защите
А то в нападении погибать?
Для чего? Зачем? В чем смысл? Цитата:
А зачем ты одних олигархов променял на других
Больше платят?))
таноми52:
А что случилось с чукчами?
А что случилось с чукчами?
Ага
Особенно учитывая как русские тренера чукч вспоминают
То да
Дружба народов)
Цитата:
таноми52:
Я где-то отрицала власть олигархов в России?
Я где-то отрицала власть олигархов в России?
А зачем воевать за эту власть олигархов?
Ещё бы ладно в защите
А то в нападении погибать?
Для чего? Зачем? В чем смысл? Цитата:
maxsaf:
А разве бывает по другому?
А разве бывает по другому?
А зачем ты одних олигархов променял на других
Больше платят?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 23:13
Цитата:
Да, и ценники переводить не заставляют
abaika95:
А зачем ты одних олигархов променял на других Больше платят?))
А зачем ты одних олигархов променял на других Больше платят?))
Да, и ценники переводить не заставляют
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.02.24 - 04:22
Фотография недели, а может и целой эпохи67-летний педиатр из Москвы Надежда Буянова растерянно стоит в своей комнате, которую превратили в свалку российские силовики во время обыска. Женщину обвиняют в распространении ложной информации о ВС РФ из-за доноса жены «героя СВО». Обвинение запрашивало арест врача, но суд ограничился запретом ряда действий. На фотографии вы найдете все: и гуманность силовиков, и хороший уровень жизни российских врачей, и, конечно, трепетное отношение политиков к обычному народу.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.02.24 - 12:21
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4147
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.02.24 - 12:41
Цитата:
Можете считать так. Но я никогда не говорю преданно заглядывая в глазки:" Абсолютно согласен"!
Кстати в их ОПГшном полку прибыло, правда новобранец немного не дотягивает до старших, немного хам, немного гопник и полностью стукач. Перефразируя Пушкина!
таноми52:
что ВЫ тоже член некой ОПГ
что ВЫ тоже член некой ОПГ
Можете считать так. Но я никогда не говорю преданно заглядывая в глазки:" Абсолютно согласен"!
Кстати в их ОПГшном полку прибыло, правда новобранец немного не дотягивает до старших, немного хам, немного гопник и полностью стукач. Перефразируя Пушкина!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4147
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.02.24 - 12:45
Для тех кто забыл, эпиграмма Пушкина на графа Воронцова
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,Что будет полным наконец.
А.С.Пушкин.
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,Что будет полным наконец.
А.С.Пушкин.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.02.24 - 12:54
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