Отправлено: - 01:10

abaika95:

А ваши граждане тоннами к нам начнут залетать под кураторством ЦРУ на которых у нас сотрудников не хватит всех отследить)) Нужен конечно прямой рейс)

Цитата:....ненаговаривай на наших друзей Абайка это неправда никто к нам не залетает только туристы