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Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48512
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 04.02.24 - 16:41
Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм рассказал о трудностях открытия прямого рейса. "Мы бы хотели открыть прямой рейс, мы поддерживаем данную идею, но, к сожалению, это очень сложный процесс", - сказал посол на форуме инвесторов в Астане.
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Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 04.02.24 - 16:41
.....долго тянут ....по быстрей надо..
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 04.02.24 - 21:47
Цитата:
Это как с Украиной:
- мы в Европу хотим!
- да, вот уже почти, тут пару вопросов уладить, там бумажки подписать, короче, в этом году не получится, на следующий год тоже...
родом из Шанхая2022:
...долго тянут ....по быстрей надо..
...долго тянут ....по быстрей надо..
Это как с Украиной:
- мы в Европу хотим!
- да, вот уже почти, тут пару вопросов уладить, там бумажки подписать, короче, в этом году не получится, на следующий год тоже...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14856
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 04.02.24 - 22:58
Ой ребят
Нам конечно очень нужен прямой рейс с США
Так нужен так нужен
Прям спать не можем
Мы же понимаем что наших 100 граждан прилетевших в США вы сразу через все отсевы проведете, подключите к ним АНБ, ФБР на слежку и проверку
А ваши граждане тоннами к нам начнут залетать под кураторством ЦРУ на которых у нас сотрудников не хватит всех отследить))
Нужен конечно прямой рейс)
Нам конечно очень нужен прямой рейс с США
Так нужен так нужен
Прям спать не можем
Мы же понимаем что наших 100 граждан прилетевших в США вы сразу через все отсевы проведете, подключите к ним АНБ, ФБР на слежку и проверку
А ваши граждане тоннами к нам начнут залетать под кураторством ЦРУ на которых у нас сотрудников не хватит всех отследить))
Нужен конечно прямой рейс)
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 04.02.24 - 23:00
Цитата:
На беш с кумысом? они даже не знают, где это
abaika95:
А ваши граждане тоннами к нам начнут залетать
А ваши граждане тоннами к нам начнут залетать
На беш с кумысом? они даже не знают, где это
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 01:05
Цитата:
....Да нет у нас всё по другому будет в европу наши самолёты летают в частности в франкфурт в америке тем более мы не будем просится на работу так слетать страну посмотреть себя показать ,у самих работы валом снег надо чистить да брикетный завод надо наноги ставить ссыльных завозить теперь не будут самим придётся всё делать.
maxsaf:
Это как с Украиной: - мы в Европу хотим!
Это как с Украиной: - мы в Европу хотим!
....Да нет у нас всё по другому будет в европу наши самолёты летают в частности в франкфурт в америке тем более мы не будем просится на работу так слетать страну посмотреть себя показать ,у самих работы валом снег надо чистить да брикетный завод надо наноги ставить ссыльных завозить теперь не будут самим придётся всё делать.
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 01:10
Цитата:
....ненаговаривай на наших друзей Абайка это неправда никто к нам не залетает только туристы
abaika95:
А ваши граждане тоннами к нам начнут залетать под кураторством ЦРУ на которых у нас сотрудников не хватит всех отследить)) Нужен конечно прямой рейс)
А ваши граждане тоннами к нам начнут залетать под кураторством ЦРУ на которых у нас сотрудников не хватит всех отследить)) Нужен конечно прямой рейс)
....ненаговаривай на наших друзей Абайка это неправда никто к нам не залетает только туристы
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 05.02.24 - 01:49
Цитата:
А без "привозных" будет как с цементным заводом
родом из Шанхая2022:
брикетный завод надо наноги ставить ссыльных завозить теперь не будут самим придётся всё делать.
брикетный завод надо наноги ставить ссыльных завозить теперь не будут самим придётся всё делать.
А без "привозных" будет как с цементным заводом
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 05.02.24 - 01:57
Цитата:
Я обеими руками за
родом из Шанхая2022:
так слетать страну посмотреть себя показать
так слетать страну посмотреть себя показать
Я обеими руками за
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 02:06
Цитата:
....промахи везде бывают как и с колэсом так и с гуталиновым заводом ой извиняюсь цументным.
maxsaf:
А без "привозных" будет как с цементным заводом
А без "привозных" будет как с цементным заводом
....промахи везде бывают как и с колэсом так и с гуталиновым заводом ой извиняюсь цументным.
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 02:10
Цитата:
....а вот про него ну который получил премию за лучшую мужскую роль в этом кино я не осмелился упомянуть побоялся забанят всё равно....
maxsaf:
Я обеими руками за
Я обеими руками за
....а вот про него ну который получил премию за лучшую мужскую роль в этом кино я не осмелился упомянуть побоялся забанят всё равно....
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 02:15
Цитата:
...Абайка залетают диФчёнки молодые от беспорядочных этих свЯзей а они будут приезжать воздушным транспортом.
abaika95:
А ваши граждане тоннами к нам начнут залетать под кураторством
А ваши граждане тоннами к нам начнут залетать под кураторством
...Абайка залетают диФчёнки молодые от беспорядочных этих свЯзей а они будут приезжать воздушным транспортом.
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 02:20
....и кто или что не говорил с упорством буду ждать 2025 года как сказал посол,а пока буду деньги копить на билет да на поезку костюм куплю с отливом галстук и в лос анжелес махну рулетку погонять...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1607
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 02:22
Цитата:
извините конечно..но вы так далеки от этой темы.. очень много Казахстанцев летают с пересадками а это удорожание билетов да и разные другие проблемы
abaika95:
Так нужен так нужен Прям спать не можем
Так нужен так нужен Прям спать не можем
извините конечно..но вы так далеки от этой темы.. очень много Казахстанцев летают с пересадками а это удорожание билетов да и разные другие проблемы
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