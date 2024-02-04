НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48512
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 04.02.24 - 16:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм рассказал о трудностях открытия прямого рейса. "Мы бы хотели открыть прямой рейс, мы поддерживаем данную идею, но, к сожалению, это очень сложный процесс", - сказал посол на форуме инвесторов в Астане.
Читать новость

р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
845
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 04.02.24 - 16:41
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....долго тянут ....по быстрей надо..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21758
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 04.02.24 - 21:47
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
...долго тянут ....по быстрей надо..

Это как с Украиной:
- мы в Европу хотим!
- да, вот уже почти, тут пару вопросов уладить, там бумажки подписать, короче, в этом году не получится, на следующий год тоже...
:lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14856
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 04.02.24 - 22:58
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой ребят
Нам конечно очень нужен прямой рейс с США
Так нужен так нужен
Прям спать не можем
Мы же понимаем что наших 100 граждан прилетевших в США вы сразу через все отсевы проведете, подключите к ним АНБ, ФБР на слежку и проверку
А ваши граждане тоннами к нам начнут залетать под кураторством ЦРУ на которых у нас сотрудников не хватит всех отследить))
Нужен конечно прямой рейс)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21758
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 04.02.24 - 23:00
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ваши граждане тоннами к нам начнут залетать

На беш с кумысом? :lol: они даже не знают, где это :lol:
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
845
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 01:05
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это как с Украиной: - мы в Европу хотим!

....Да нет у нас всё по другому будет в европу наши самолёты летают в частности в франкфурт в америке тем более мы не будем просится на работу так слетать страну посмотреть себя показать ,у самих работы валом снег надо чистить да брикетный завод надо наноги ставить ссыльных завозить теперь не будут самим придётся всё делать.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
845
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 01:10
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ваши граждане тоннами к нам начнут залетать под кураторством ЦРУ на которых у нас сотрудников не хватит всех отследить)) Нужен конечно прямой рейс)

....ненаговаривай на наших друзей Абайка это неправда никто к нам не залетает только туристы
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21758
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 05.02.24 - 01:49
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
брикетный завод надо наноги ставить ссыльных завозить теперь не будут самим придётся всё делать.

А без "привозных" будет как с цементным заводом :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21758
Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с Казахстаном
Отправлено: 05.02.24 - 01:57
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
так слетать страну посмотреть себя показать

Я обеими руками за :lol:

Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
845
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 02:06
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А без "привозных" будет как с цементным заводом :lol:

....промахи везде бывают как и с колэсом так и с гуталиновым заводом ой извиняюсь цументным.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
845
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 02:10
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я обеими руками за :lol:

....а вот про него ну который получил премию за лучшую мужскую роль в этом кино я не осмелился упомянуть побоялся забанят всё равно....
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
845
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 02:15
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ваши граждане тоннами к нам начнут залетать под кураторством

...Абайка залетают диФчёнки молодые от беспорядочных этих свЯзей а они будут приезжать воздушным транспортом.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
845
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 02:20
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
....и кто или что не говорил с упорством буду ждать 2025 года как сказал посол,а пока буду деньги копить на билет да на поезку костюм куплю с отливом галстук и в лос анжелес махну рулетку погонять...
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1607
Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...
Отправлено: 05.02.24 - 02:22
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так нужен так нужен Прям спать не можем

извините конечно..но вы так далеки от этой темы.. очень много Казахстанцев летают с пересадками а это удорожание билетов да и разные другие проблемы
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS