Re: Посол США рассказал, почему не запускается прямой рейс с...

Отправлено: - 22:58

Ой ребят

Нам конечно очень нужен прямой рейс с США

Так нужен так нужен

Прям спать не можем

Мы же понимаем что наших 100 граждан прилетевших в США вы сразу через все отсевы проведете, подключите к ним АНБ, ФБР на слежку и проверку

А ваши граждане тоннами к нам начнут залетать под кураторством ЦРУ на которых у нас сотрудников не хватит всех отследить))

Нужен конечно прямой рейс)