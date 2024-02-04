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≡ Самая известная книга - Впечатления от «Уникальной выставки Библии» в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48512
Самая известная книга - Впечатления от «Уникальной выставки Библии» в Рудном
Отправлено: 04.02.24 - 22:54
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Несколько залов, пять экскурсоводов и множество экспонатов - выставка размещалась в ТД «Троя» 20-21 января. Посетить ее можно было бесплатно с 10.00 до 20.00. Организатор - Музей Библии, путешествующий по городам Казахстана, рассказывая об истории Книги, но не занимаясь миссионерской деятельностью.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14856
Re: Самая известная книга - Впечатления от «Уникальной выставки...
Отправлено: 04.02.24 - 22:54
#1
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Неплохая идея экскурсии
Но почему это делают баптисты но не католики или православные?
Я не против баптистов
Мне вообще на все течения любых религий плевать
Но есть течения которые "правильные" а есть которые "вольнодумствуют"
И вот завтра свидетели Иеговы у которых штаб квартира по странному стечению обстоятельств недолеко от штаб квартиры ЦРУ находится скажут
А можно нам тоже устроить день открытых дверей
И чё делать? Придется разрешать
А там пришедших людей вербанут за 5 копеек
Оно стране надо?
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