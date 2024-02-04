Re: Самая известная книга - Впечатления от «Уникальной выставки...

Отправлено: - 22:54

Неплохая идея экскурсии

Но почему это делают баптисты но не католики или православные?

Я не против баптистов

Мне вообще на все течения любых религий плевать

Но есть течения которые "правильные" а есть которые "вольнодумствуют"

И вот завтра свидетели Иеговы у которых штаб квартира по странному стечению обстоятельств недолеко от штаб квартиры ЦРУ находится скажут

А можно нам тоже устроить день открытых дверей

И чё делать? Придется разрешать

А там пришедших людей вербанут за 5 копеек

Оно стране надо?