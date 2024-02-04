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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 27 из 28«1...25262728»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 02:49
#391
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Хех..
Смешно..
Расставляют ловушки, но примащываются к моим комментариям..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 02:56
#392
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Теперь предлагаю, как когда то и некоторым, писать просто картинками.
Намекая как бы на меня.
Всё же лучше, чем ничего.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 02:57
#393
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Хоп, картинка..
Это как бы общение со мной через свои сны обо мне.
Ну в принципе, неплохо.
Главное не мешать мне лично..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 02:59
#394
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Один раз сегодня попил пиво, и уже потеряли меня..
Ну давайте пока бухаю, картинками как то...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 04:30
#395
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Фото квартиры российского врача


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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
459
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 09:11
#396
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Цитата:
maxsaf:
Для чего?

а пес его знает. в самом тексте не указанно а на сайте с "подробностями" тоже информации такой нет. мож в статье вообще соврали. там сказано "...дл работы в подразделениях оон в кении, тайланде, и турции". турция и тайланд мне никуда не уперлись. а вот кения было бы неплохо
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 09:34
#397
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Ну наконец то!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 17:33
#398
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Очередное Безумие
Украину за два часа не получилось..



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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13936
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 18:54
#399
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А вам снятся сны? Мне каждую ночь. Яркие, триллеры, фантастики, романтические, боевики.
А раньше были кошмары много лет мучался, просыпался среди ночи, но я их победил, всех чертей и дьяволов. Были эпические бои, с мечами, с автоматами) вобщем я их всех уничтожил и уже много лет они не снятся. К бабушкам не обращался))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3009
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 20:07
#400
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Цитата:
Vit:
А вам снятся сны?

Да наверное всем сны снятся. В детстве я во сне, над домами летал. Сегодня иногда снится как мне снилось, что я летал. Да родители и двор иногда снится. Даже работа в КЗ диспетчером (сегодня уже не существующих Северных Сетей) иногда снится. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 04.02.2024 - 20:10]

[Исправлено: Эл-починно, 04.02.2024 - 20:46]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3009
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 20:46
#401
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Скажем приснилось! :lol: В будущем скриншоты придётсяделать! 8-) :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 04.02.2024 - 20:52]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3776
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 21:57
#402
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Цитата:
abaika95:
Vit: Тут все национальности комфортно живут

Особенно чукчи


А что случилось с чукчами?
Насколько помню, согласно Закону РФ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов» они имеют право на альтернативную службу в армии,охоту без разрешения, освобождены от подоходного налога,от уплаты сборов за пользование водными биоресурсами и объектами животного мира, социальную пенсию им назначают по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин;если предприятия или люди нанесли ущерб экологии, коренные жители имеют право на возмещение убытков (вырубка лесов, где они охотятся, загрязнение водоемов, где ловят рыбу).
ежегодно на выплаты студентам-чукчам на оплату обучения и др.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3776
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 22:02
#403
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Цитата:
abaika95:
огласен русские пацаны умирающие за роттенберга смешны до чёртиков Хоть где-то ты базу выкатила


Я где-то отрицала власть олигархов в России?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21752
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 22:04
#404
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Цитата:
таноми52:
Я где-то отрицала власть олигархов в России?

А разве бывает по другому? Ну может если только в Китае...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3776
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.02.24 - 22:07
#405
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Цитата:
Ben:
Многие из вас обращали внимание на отсутствие логики в постах некоторых из нас - увы, это диагноз.



:lol:
Здесь неоднократно устанавливался "диагноз" в отношении того, на ком "шапка горит"
Но Вы подвели научную базу!
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