Отправлено: - 21:57

abaika95:

Vit: Тут все национальности комфортно живут



Особенно чукчи

Цитата:А что случилось с чукчами?Насколько помню, согласно Закону РФ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов» они имеют право на альтернативную службу в армии,охоту без разрешения, освобождены от подоходного налога,от уплаты сборов за пользование водными биоресурсами и объектами животного мира, социальную пенсию им назначают по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин;если предприятия или люди нанесли ущерб экологии, коренные жители имеют право на возмещение убытков (вырубка лесов, где они охотятся, загрязнение водоемов, где ловят рыбу).ежегодно на выплаты студентам-чукчам на оплату обучения и др.