а пес его знает. в самом тексте не указанно а на сайте с "подробностями" тоже информации такой нет. мож в статье вообще соврали. там сказано "...дл работы в подразделениях оон в кении, тайланде, и турции". турция и тайланд мне никуда не уперлись. а вот кения было бы неплохо
А вам снятся сны? Мне каждую ночь. Яркие, триллеры, фантастики, романтические, боевики. А раньше были кошмары много лет мучался, просыпался среди ночи, но я их победил, всех чертей и дьяволов. Были эпические бои, с мечами, с автоматами) вобщем я их всех уничтожил и уже много лет они не снятся. К бабушкам не обращался))
Да наверное всем сны снятся. В детстве я во сне, над домами летал. Сегодня иногда снится как мне снилось, что я летал. Да родители и двор иногда снится. Даже работа в КЗ диспетчером (сегодня уже не существующих Северных Сетей) иногда снится.
abaika95: Vit: Тут все национальности комфортно живут
Особенно чукчи
А что случилось с чукчами? Насколько помню, согласно Закону РФ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов» они имеют право на альтернативную службу в армии,охоту без разрешения, освобождены от подоходного налога,от уплаты сборов за пользование водными биоресурсами и объектами животного мира, социальную пенсию им назначают по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин;если предприятия или люди нанесли ущерб экологии, коренные жители имеют право на возмещение убытков (вырубка лесов, где они охотятся, загрязнение водоемов, где ловят рыбу). ежегодно на выплаты студентам-чукчам на оплату обучения и др.
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