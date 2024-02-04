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≡ Здравствуйте, я ваша мизогиния. Как фильм «Ұялам, но үй алам» трактует женское счастье
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48511
Здравствуйте, я ваша мизогиния. Как фильм «Ұялам, но үй алам» трактует женское счастье
Отправлено: 04.02.24 - 21:53
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Комедия - это сложный жанр, и не только потому, что чувство юмора у всех разное, а потому, что смех бывает разный. После просмотра фильма «Ұялам, но үй алам» у меня был истерический смех, перешедший в слезы. Поверить в то, что в Казахстане так могут паразитировать на теме бытового насилия и абьюза, тяжело и неприятно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21752
Re: Здравствуйте, я ваша мизогиния. Как фильм «Ұялам,...
Отправлено: 04.02.24 - 21:53
#1
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Цитата:
Хотя женщина, как, впрочем, и мужчина, никому ничего не должна.

Согласен. Муж не должен вдвое больше пахать и домой приносить. Как только такой вопрос встанет - смело пол-зарплаты в карман - на развлечения. И никто никому не должен.
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