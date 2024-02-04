Отправлено: - 21:47

родом из Шанхая2022:

...долго тянут ....по быстрей надо..

Цитата:Это как с Украиной:- мы в Европу хотим!- да, вот уже почти, тут пару вопросов уладить, там бумажки подписать, короче, в этом году не получится, на следующий год тоже...