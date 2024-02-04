Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало

Отправлено: - 18:11

Возле ледового дворца вырубили шикарные сосны, похоронили фонтан, взамен бетонный пустырь с конями на окраине, возле кафе Аяжан сосны снесли без всякой необходимости под предлогом расширения трассы, а оказалось, что они и не мешали бы, от ул. Топоркова по Корчагина и до ул. Качарской деревья уничтожили повсеместно и можно трёхтомник написать. Зеленое кольцо вокруг города, особенно с правой стороны тобольской трассы хиреет, вырубается, засыхает, превращается в свалку без надзора. Такое ощущение, что Акимы просто патологически ненавидят все, что выше их ростом. И ведь все до единого уверяли, что они озеленяют город.