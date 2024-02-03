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≡ "Премьер говорит, что надо ускориться" - Начать строительство завода по производству брикетированного железа в Рудном хотят уже в конце 2024 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48510
"Премьер говорит, что надо ускориться" - Начать строительство завода по производству брикетированного железа в Рудном хотят уже в конце 2024 года
Отправлено: 03.02.24 - 17:36
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Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ 2 февраля приехал с рабочим визитом в Рудный Он осмотрел площадку на окраине города, на которой АО "ССГПО" планирует построить завод по производству горячебрикетированного железа. По плану первая очередь завода должна выпускать в год до 2 млн тонн готовой продукции.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
839
Re: "Премьер говорит, что надо ускориться" - Начать...
Отправлено: 03.02.24 - 17:36
#1
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Строить будут европейские и американские компании, но проект мы адаптируем под нормы казахстанского законодательства.

......как адаптация законодательства будет выглядить?тоже самое как с нефтью и газом да и с всеми ресурсами.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1902
Re: "Премьер говорит, что надо ускориться" - Начать...
Отправлено: 03.02.24 - 21:19
#2
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Начнут воду качать на завод, и накроются дачи в сторону Кустаная. Главное, что 60млрд в бюджет.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3007
"Премьер говорит, что надо ускориться" - Начать строительство завода по производству брикетированного железа в Рудном хотят уже в конце 2024 года
Отправлено: 03.02.24 - 21:27
#3
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Цитата:
NG.kz:
хотят уже в конце 2024 года

Хотеть не вредно, много чего уже строили, а на выхлопе мешки! :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 03.02.2024 - 21:29]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35415
Re: "Премьер говорит, что надо ускориться" - Начать...
Отправлено: 04.02.24 - 09:58
#4
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О, недвижимость хоть чуть подорожает?
Ну ниче так, нормально..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
839
Re: "Премьер говорит, что надо ускориться" - Начать...
Отправлено: 04.02.24 - 16:23
#5
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Цитата:
111:
О, недвижимость хоть чуть подорожает?Ну ниче так, нормально...

....думаю сараи и клозеты в цене поднимутся но не да космических цена,пришло время всё недвижимое скупать.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
839
Re: "Премьер говорит, что надо ускориться" - Начать...
Отправлено: 04.02.24 - 16:39
#6
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Строить будут европейские и американские компании,

.....приедут европейские и американские фирмы вместе с рабочими и воздвигнут сей комбинат по брикетированию,это и ненормальному понятно как нашим фирмам доверять колесо обозрения сколько строили и денег неимеверно стындили где это колэсо сегодня,цументный завод что сегодня сколько производит? Нам если доверить разваруют и расстянут стройку,да ещё если скажут воришек в Казахстане судить не будем попросят их выдачу и увезут за океян судить а там сроки не малые за воровство денег 90 лет или пожизнено Алькатрас там не прокатит откупиться или пол срока.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35415
"Премьер говорит, что надо ускориться" - Начать строительство завода по производству брикетированного железа в Рудном хотят уже в конце 2024 года
Отправлено: 04.02.24 - 17:29
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Нам если доверить разваруют и расстянут

Частная кампания, кто там и что разворует?
Ты был на ССГПО?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
839
Re: "Премьер говорит, что надо ускориться" - Начать...
Отправлено: 04.02.24 - 17:50
#8
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Цитата:
111:
Частная кампания, кто там и что разворует? ...да ты этих частников не знаешь они находят всякие лозейки,то незаконно стоят во дворах потом жители возмущаются,да к тому краны бешенные падают и люди погибают...к этой категории надо подходить осторожно.

Вопрос возникает отходы производства куда собираются утилизировать,эти отходы будут похлеще отвалов.

....да был я там щас не помню где то в начале 80х с классом на экскурсии.
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