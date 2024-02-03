Re: "Премьер говорит, что надо ускориться" - Начать...

Отправлено: - 16:39

Строить будут европейские и американские компании,



.....приедут европейские и американские фирмы вместе с рабочими и воздвигнут сей комбинат по брикетированию,это и ненормальному понятно как нашим фирмам доверять колесо обозрения сколько строили и денег неимеверно стындили где это колэсо сегодня,цументный завод что сегодня сколько производит? Нам если доверить разваруют и расстянут стройку,да ещё если скажут воришек в Казахстане судить не будем попросят их выдачу и увезут за океян судить а там сроки не малые за воровство денег 90 лет или пожизнено Алькатрас там не прокатит откупиться или пол срока.