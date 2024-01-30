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[Исправлено: Kairat stayer, 04.02.2024 - 16:09]

Kairat stayer: Нам нужно модернизировать государство, раньше говорили по уровню жизни граждан, образованию, медицине и по другим показателям среди стран мира нужно войти в 30, сейчас не говорят. Время то идёт, выше указал, что простолюдины, в том числе и сказочные патриоты ждут более 100 лет.Vit: Вот тогда и надо писать правду А то Ольга написала что дети уезжают из за соц неравенства А как будто в Германии все равны) Надо было так написать, что мои дети уезжают потому что очевидно что страна летит в пропасть. И это все видят. А вслед за немцами и русскими уже стали уезжать казахи. И не один казах с Оренбурга, Магнитки, Омска сюда не рвётся.О.И.Ведлер: События развивались стремительно: июль - отъезд из России, сентябрь - сдача языка, октябрь - отправка документов и переезд в Алматы, декабрь - получение вызова на ПМЖ в Германию. Умные страны с удовольствием забирают наших умных детей. «Сынок, а может съездите, легализуетесь и вернетесь в Алматы?» - теплится у меня слабая надежда. «Нет, мама, Алматы - хороший город, но слишком велико тут социальное расслоение. Флер трудности жизни и недовольства рассыпан буквально в воздухе. Жить надо там, где существует социальная справедливость и работают законы». И мне нечего было возразить сыну.Подробнее здесь: