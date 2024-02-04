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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48509
Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало
Отправлено: 04.02.24 - 13:57
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Меня нельзя назвать коренным жителем Рудного. Да, я родился здесь, но ребенком увезли в другой район, где и вырос. Вернулся я в город уже будучи женатым в 2004 году. Память избирательна. Мне тяжело дается запоминать имена и даты. Но то, каким зеленым был город тогда, и какой он сейчас, это я помню.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
834
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало
Отправлено: 04.02.24 - 13:57
#1
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. И третья причина связана с тем, что «ставим задачу расширить улицу Парковая на 14 м, там должно быть 4 полосы движения, Ленина мы планируем на 15 м расширять в общей сложности.

....деревья это отдельная тема да и экологи должны в первую очередь этим заниматься,а вот уборка снега? сегодня мы не можим убрать снег а что будет если улыцы расширим на гужевой транспорт переходить? извините овёс дорого стоит да и парковаться как?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6643
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало
Отправлено: 04.02.24 - 14:11
#2
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Любопытно узнать,за посадкой саженцев планируется ли в дальнейшем регулярный их полив. Однажды прогуливаюсь по 50 лет октября насчитал больше двести высохших молодых сосен. Тоже самое по Володарского,там ещё забор из цветного профлиста поставили, непонятно только зачем. По поводу парковой, там после расширения наверное светофоров наставят как на выезде. Не надо этого делать,пустая трата денег.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13935
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Что-то с памятью моей стало
Отправлено: 04.02.24 - 15:25
#3
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Тема деревьев уже не актуальна. Они в стране не кому не нужны не чиновникам, не жителям, особенно кандасам. Посмотрите на аулы, деревни, не кто уже не сажает яблони, смородину, клубнику, малинку.
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